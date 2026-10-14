Décès d’un avocat en droit du travail

Un avocat à la longue carrière en droit du travail est décédé. Qui était-il?

Robert Toupin - source : Yves Légaré

Robert Toupin s’est éteint à l’âge de 74 ans.

Admis au Barreau en 1977, Me Robert Toupin était spécialisé en droit du travail. L’avocat montréalais a mené une longue carrière, représentant les parties syndicales.

En 2000, devant la Cour suprême, Me Toupin avait représenté la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International). La Cour suprême avait maintenu la loi québécoise obligeant les travailleurs de la construction à appartenir à un syndicat et à détenir une carte de compétence, conformément aux représentations des syndicats. Une entreprise ontarienne contestait ces obligations requises pour travailler dans le secteur de la construction au Québec.

En 2010, Me Toupin avait écrit au ministère de la Justice, au nom des syndiqués de l’Union internationale, pour se plaindre de manœuvres d’intimidation menées par la FTQ-Construction sur les chantiers de construction de la Côte-Nord. Trois ans plus tard, la Commission des relations du travail concluait que Bernard Gauthier, connu sous le nom de Rambo, et Michel Bezeau pilotaient un système de placement recourant à l'intimidation sur la Côte-Nord.

Sur la page de l’avis de décès, d’anciens collègues du défunt partagent leurs souvenirs.

« Robert a été pour moi un mentor depuis mon arrivée à la CSD en 1984, et même un peu avant. Je me souviens de lui comme étant un avocat hors pair en droit du travail et respecté de l’ensemble des avocats du Québec », écrit Wayne Wilson.

« J’ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec lui alors qu’il me prodiguait ses conseils éclairés sur divers dossiers. Je ne garde que de bons souvenirs des nombreuses heures que nous avons passées ensemble », salue Jean-Claude Dufresne.

Robert Toupin « fut un modèle et un éminent conseiller en droit du travail pour moi à la CSD et pour toute la communauté des praticiens en droit syndical. Il est de ceux qui ont marqué positivement le droit du travail au Québec. Je garderai un précieux souvenir de lui », rend hommage Denis Vigneault, conseiller à la négociation collective à la CSD.

Robert Toupin laisse dans le deuil sa conjointe Élaine Duquette.