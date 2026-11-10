Une nouvelle géante parmi les légaltechs

Les investisseurs se ruent sur la levée de financement d’une légaltech, qui propulse sa valeur à un sommet.

La jeune pousse suédoise Legora vient d’annoncer une levée de fonds de 550 millions $US, qui la valorise à 8,8 milliards $US, trois ans après sa création.

Ce financement de série E a été mené par Atreides Management, avec la participation de nouveaux investisseurs, dont Baron Capital, Capital Group, Fidelity et J.P. Morgan, ainsi que d’investisseurs déjà au capital de Legora.

La plateforme de Legora aide les juristes à faire de la recherche, à réviser et à rédiger des documents.

Les capitaux serviront à accélérer l’expansion en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Legora entend aussi développer les capacités agentiques de sa plateforme. Il s’agit de fonctions où l’IA exécute des tâches de façon plus autonome.

Les États-Unis sont déjà le premier marché de Legora en termes de revenus. La légaltech a ouvert un bureau à New York en mars 2025, avant de faire de même à Denver, Chicago, Houston et San Francisco. Au niveau mondial, Legora compte 1000 employés.

La levée de financement fait entrer Legora sur le même terrain que des géants comme la Californienne Harvey, valorisée 15,5 milliards $US en septembre, ou la Britanno-Colombienne Clio, valorisée 5 milliards $US en novembre 2025.

Les investisseurs misent sur l’adoption de ces technologies par les avocats, les cabinets et les directions juridiques. Plusieurs grands cabinets achètent des outils de ces légaltechs, tout en développant aussi leurs propres capacités en interne.