Décès d’un avocat quadragénaire

Un avocat est décédé à l’âge de 44 ans. Qui était-il?



Alexander Duggan - source : Duggan Avocats

Me Alexander Duggan s’est éteint à l’âge de 44 ans.

Membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario, Me Duggan a obtenu son diplôme en droit civil et en common law à l’Université McGill. Il détenait aussi un baccalauréat spécialisé en Études Classiques de l’Université Bishop.

Me Alexander Duggan exerçait au sein du cabinet Duggan Avocats, au sein duquel pratiquait aussi son père Me James Duggan, décédé en juillet 2019 dans l’écrasement d’un hydravion.

Alexander Duggan concentrait sa pratique en litige civil. Il a aussi exercé en droit du travail, droit administratif, droit constitutionnel, actions collectives et droit électoral.

L’avocat défunt a plaidé devant de nombreux tribunaux, dont les tribunaux administratifs, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour divisionnaire de l’Ontario, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour supérieure de l’Ontario et la Cour Suprême.

Me Alexander Duggan a notamment été l'avocat du demandeur dans une action collective contre la GRC, concernant des allégations d'intimidation et de harcèlement.

L’avocat était conférencier pour les conférences Visez droit du Barreau de Montréal. Il avait reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en reconnaissance de ses contributions à la profession juridique et à la fonction publique.

Me Duggan a été le président du comité juridique du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada. Il a été nommé membre honoraire à vie de l’Association de la Police Montée du Québec (AMPMQ). Il était aussi membre à vie des Aviateurs et pilotes de brousse du Québec (APBQ)

« En dehors de la salle d'audience, il était le plus heureux à l'extérieur, en particulier avec une canne à pêche à la main. Pêcheur passionné et amoureux de la nature, il a trouvé la paix et le contentement sur l'eau et dans la nature sauvage. Ceux qui l'ont connu se souviendront non seulement de son intelligence exceptionnelle, mais aussi de son esprit, de sa curiosité, de sa générosité et de l'énorme cœur derrière son esprit brillant », salue la famille dans l’avis de décès.

Me Thomas Mulcair, ancien chef du NPD, rend hommage à « une force de la nature. Toujours de bonne humeur, gentil et généreux. Le plus heureux bien sûr lors d'un voyage de pêche, il était une personne formidable et nous manquera tristement à tous ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être ses amis. »

L’avocat James McDonald se dit « choqué par cette nouvelle tragique. Je me souviendrai d'Alex non seulement comme d'un collègue de longue années, mais aussi comme d'un ami. »

Alexander Duggan laisse dans le deuil ses trois enfants.