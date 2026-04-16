Et si vous rejoigniez le CA de l’AJBL?
2026-04-16 10:30:58
L’Association du Jeune Barreau de Laval recrute des membres pour siéger au sein de son conseil d’administration… Êtes-vous prêt à vous impliquer?
L’Association du Jeune Barreau de Laval lance un appel de candidatures afin de pourvoir les postes de son conseil d’administration pour l’exercice 2026-2027.
Les postes ouverts sont les suivants :
- Président.e
- Vice-président.e
- Trésorier.e
- Secrétaire
- Administrateurs (4 postes)
Toute candidature doit être appuyée par trois membres de l’Association du Jeune Barreau de Laval et transmise au plus tard le 20 avril à l’adresse suivante : jeunebarreaudelaval@gmail.com.
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