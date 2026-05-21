Gilbert Rozon renonce à son droit d’appel et paie les Courageuses

Gilbert Rozon ne fera pas appel du jugement qui l'a reconnu responsable au civil d'agressions sexuelles sur huit femmes…



Gilbert Rozon - source : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon renonce à son droit d'appel et va payer un peu plus de 930 000 $ aux neuf femmes qui l'ont poursuivi au civil pour agressions sexuelles, indique un communiqué publié mercredi par Trudel Johnston & Lespérance.

Le 31 mars dernier, la juge Chantal Tremblay a conclu, après analyse de la preuve présentée dans le cadre de ce procès civil, que Gilbert Rozon avait agressé sexuellement huit des neuf demanderesses et l'a condamné à leur verser 880 780 $. Celles-ci doivent donc recevoir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs allant de 70 000 $ à 155 000 $.

Quant à Marylena Sicari, qui n'avait pas réussi à satisfaire le fardeau de la preuve selon le tribunal, elle recevra 50 000 $ en vertu de l'entente conclue avec les neuf Courageuses. Elle renonce ainsi à son droit de faire appel et d'entreprendre toutes démarches judiciaires futures.

La saga judiciaire a débuté en 2017 à la suite de révélations sur l'ouverture d'une enquête criminelle contre l'homme d'affaires. En décembre 2020, à l'issue d'un procès criminel, Gilbert Rozon a été acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur portées contre lui par la plaignante



Un acquittement ne veut pas dire que le tribunal ne croit pas la victime, avait alors nuancé la juge Mélanie Hébert. Cela signifie que le directeur des poursuites criminelles et pénales ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.

Les victimes ont reçu le feu vert de la Cour suprême en 2020 pour déposer neuf poursuites civiles individuelles, ensuite réunies en une seule instance sous la gouverne de la juge Chantal Tremblay. Les demanderesses réclamaient un total de 14 millions de dollars pour des viols, des agressions et des inconduites sexuelles commises par Gilbert Rozon lorsqu'elles avaient entre 15 et 35 ans.

Les parties, leurs témoins et plusieurs experts ont tour à tour témoigné pendant 60 jours d'audience, sur une période de 10 mois.





Les avocats des parties (ajoutés par Droit-inc)

Bruce W. Johnston, Jessica Lelièvre, Anne-Julie Asselin et Marie-Laure Dufour - source : Trudel Johnston & Lespérance

Les avocats des demanderesses

Mes Bruce W. Johnston, Jessica Lelièvre, Anne-Julie Asselin et Marie-Laure Dufour du cabinet Trudel Johnston & Lespérance.

Mélanie Morin, Pascal Pelletier (source : Avocats MP) et Laurent Debrun (source : Spiegel Sohmer)

Les avocats de la défense

Mes Mélanie Morin, Pascal Pelletier du cabinet Morin Pelletier et Laurent Debrun de Spiegel Sohmer.