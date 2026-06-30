Hallucinations tous azimut dans un procès

Les avocates des deux parties ont recours à des hallucinations juridiques. La juge sanctionne tout le monde…



Sharion Aycock (source : Ballotpedia), Kathryn Williams et Kathleen Wilson (source : LinkedIn)

Dans un même procès, les deux camps ont soumis des hallucinations juridiques comme preuves, suscitant l'agacement de la juge.

Un avocat louisianais, Tom Withers III, réclamait le paiement de ses honoraires à la ville d'Aberdeen, dans le Mississippi, à la suite d'un projet de développement d'énergie solaire. La procédure semblait assez banale jusqu'à ce que la juge fédérale Sharion Aycock remarque des erreurs dans les documents déposés par les deux parties, rapporte le New York Times.

Du côté du demandeur, l’avocate Kathleen Wilson a reconnu avoir utilisé le logiciel d’intelligence artificielle (IA) First Drafts pour rédiger ses conclusions. Deux des arrêts qu'elle citait n'existaient pas.

Interrogée par la juge, elle a déclaré qu'elle « ignorait que l'IA pouvait produire des cas hallucinés » et qu'elle « ne savait même pas ce qu'était un cas halluciné ». Une explication qui n'a pas convaincu : quelques semaines plus tôt, elle avait déjà été sanctionnée par un autre tribunal pour exactement les mêmes faits.

Du côté adverse, Kathryn Williams, l’avocate représentant la ville, a produit deux actes contenant pas moins de quatre références fictives. Or, son cabinet avait une règle interne imposant de vérifier toute recherche effectuée par une IA. Elle ne l'a pas respectée. La juge a considéré ce défaut comme « particulièrement grave » pour une associée, censée montrer l'exemple.

La juge Aycock a prononcé une interdiction de plaider durant deux ans devant les tribunaux fédéraux du District nord du Mississippi, contre les deux avocates. Toutes deux ont aussi été condamnées à payer des amendes allant de 2 500 à 3500 $ US.

Deux autres avocats qui avaient co-signé les actes litigieux ont aussi été condamnés à des amendes, et ils ont été retirés du dossier.

Quant au procès, il a été purement et simplement annulé. Le litige initial se retrouve en suspens, alors que la procédure a commencé il y a plusieurs années.