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Interprètes judiciaires recherchés

Interprètes judiciaires recherchés
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-27 10:30:23

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Le ministère de la Justice lance un appel aux interprètes judiciaires français-anglais.

Le ministère de la Justice du Québec est à la recherche d’interprètes judiciaires français-anglais pour renforcer ses équipes dans plusieurs régions et palais de justice.

Les postes sont offerts notamment en Gaspésie, à Sherbrooke, à Montréal et à Salaberry-de-Valleyfield.

Le Ministère recherche des personnes qui font preuve d’une grande discrétion et d’impartialité, et qui possèdent un sens élevé des responsabilités.


L’interprète judiciaire joue un rôle essentiel dans le système de justice. Son expertise permet de faire tomber les barrières linguistiques et contribue à ce que chacun puisse faire valoir ses droits devant les tribunaux, peu importe la langue qu’il parle, rappelle le ministère de la Justice.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur CV à l’adresse suivante : bureaudesinterpretes@justice.gouv.qc.ca.

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