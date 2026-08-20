La Médaille du Barreau de Montréal à…

La première femme juge en chef du Québec sera honorée le 10 septembre lors de la Rentrée judiciaire...



Nicole Duval Hesler - source : Barreau de Montréal

L'honorable Nicole Duval Hesler recevra la Médaille du Barreau de Montréal lors de la cérémonie de la Rentrée judiciaire, le 10 septembre, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la cause de la justice, annonce le Barreau de Montréal.

Première femme nommée juge en chef du Québec, en 2011, elle a ouvert la voie à d'autres femmes appelées à exercer des fonctions de leadership au sein des institutions publiques et judiciaires.

Diplômée de l'Université de Montréal en 1967, à une époque où les possibilités professionnelles offertes aux femmes demeuraient limitées, elle a bâti sa pratique en litige — responsabilité civile, responsabilité du fabricant, faillite, droit de l'environnement — tout en s'engageant activement en pro bono. « Le pro bono m'a permis d'acquérir une expérience considérable en matière de droits de la personne. Je m'y suis consacrée afin de faire progresser l'égalité, surtout pour les femmes », confie-t-elle au Barreau.

Nommée à la Cour supérieure en 1992, puis à la Cour d'appel en 2006, elle a fait de la réduction des délais judiciaires une priorité de son mandat de juge en chef, contribuant notamment à la nomination de deux juges additionnels à la Cour d'appel. On lui doit aussi la création d'un service de jurilinguistique chargé de traduire en anglais les arrêts de la Cour, pour en assurer le rayonnement dans l'ensemble de la communauté juridique canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Duval Hesler pratique toujours : médiation, arbitrage et consultation en matière d'appel.

« Ce sont les institutions qui font fonctionner le système et qui assurent sa stabilité », rappelle celle qui demeure profondément attachée à leur indépendance.