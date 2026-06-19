Le Barreau du Québec injecte 600 000 $ dans Avocats sans frontières

Un engagement de trois ans dans un contexte mondial inquiétant. Le bâtonnier mise sur l'action collective pour protéger les plus vulnérables, ici comme ailleurs.



Karine Ruel - source : LinkedIn

Le Barreau du Québec renouvelle son partenariat avec Avocats sans frontières Canada (ASF Canada) à hauteur de 200 000 dollars par an pendant trois ans, soit un engagement total de 600 000 dollars, dans un contexte marqué par « un recul préoccupant de la primauté du droit » à l'échelle mondiale, rapporte un communiqué.

Ce financement vise à renforcer les efforts de protection des droits fondamentaux dans le monde, tout en stimulant l'intérêt des Québécois pour ces enjeux. L'annonce intervient alors que les deux organisations dénoncent une fragilisation de l'État de droit et une diminution des ressources pour le protéger.

« L'appui du Barreau du Québec intervient à un moment charnière : partout dans le monde, l'État de droit est fragilisé et les ressources pour le protéger s'amenuisent, a affirmé Karine Ruel, directrice générale d'ASF Canada. Face à des besoins croissants, une mobilisation forte s'impose. C'est précisément l'engagement que démontre le Barreau. »

Marcel-Olivier Nadeau - source : LinkedIn



Le Barreau du Québec figure parmi les premiers partenaires « sans frontières » d'ASF Canada et soutient l'organisation depuis près de deux décennies. Présente dans une quinzaine de pays, ASF Canada a accompagné plus d'un million de personnes en situation de vulnérabilité depuis sa fondation, avec la contribution de nombreux juristes québécois.

« Depuis près de vingt ans, le Barreau du Québec et ASF Canada avancent ensemble, portés par une même conviction : protéger l'État de droit et améliorer l'accès à la justice, a déclaré Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec. Ce partenariat, nous le portons avec la certitude que l'action collective peut faire une réelle différence pour les personnes les plus vulnérables, ici au Québec comme partout dans le monde. »

Sensibiliser les jeunes

Dans la continuité de la campagne nationale du Barreau du Québec, une partie des fonds servira à mobiliser l'expertise d'ASF Canada auprès de la population québécoise. L'organisation entend notamment sensibiliser les jeunes aux droits fondamentaux et au rôle essentiel des contre-pouvoirs.