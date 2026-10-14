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Plus de 100 avocats au bout du fil

Plus de 100 avocats au bout du fil

Thomas Vernier

2026-10-15 07:00:21

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La 47e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal se tient les 17 et 18 octobre. Conseils gratuits et anonymes.


Marcel-Olivier Nadeau - source : Barreau du Québec

Plus d'une centaine d'avocats bénévoles répondront gratuitement aux questions juridiques de la population les 17 et 18 octobre, de 9 h à 16 h, lors de la 47e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Le service est anonyme et ouvert à toute la population québécoise, au 1 844 779-6232.

Les avocats répondront notamment en droit du travail, du logement, de l'immigration, de la famille et de la jeunesse, ainsi qu'en matière de successions, de conflits de voisinage, de copropriété et de droit pénal et criminel.


Jeanne Gagné - source : JBM
« Comprendre ses droits est le premier pas pour les faire valoir », souligne le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, cité dans le communiqué. La présidente du JBM, Me Jeanne Gagné, y voit l'image d'une profession « profondément engagée dans sa communauté ».

La clinique est organisée avec le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal et le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ). Le cabinet Norton Rose Fulbright, Vidéotron Affaires, les jeunes barreaux de Québec et de Longueuil, l'Association canadienne des parajuristes et Justice Pro Bono sont aussi partenaires.

En août, le JBM lançait son appel aux bénévoles pour cette édition. La demande ne faiblit pas : en 2020, la clinique avait reçu près de 2 000 appels en deux jours.

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