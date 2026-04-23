Québec largue la Couronne et crée son propre titre honorifique

Fini les « conseillers de la reine » : le ministre Jolin-Barrette remet les premiers insignes « de l'État du Québec » à 14 anciens ministres de la Justice…



Sonia LeBel, Stéphanie Vallée, Bertrand St-Arnaud, Jean-Marc Fournier, Kathleen Weil, Jacques P. Dupuis, Yvon Marcoux, Marc Bellemare, Normand Jutras, Paul Bégin, Linda Goupil, Pierre Marc Johnson et Gil Rémillard - source : Assemblée nationale du Québec

Le Québec rompt avec la tradition monarchique britannique et crée son propre titre honorifique pour récompenser l'excellence juridique, rapporte un communiqué du ministère de la Justice diffusé ce 23 avril.

Le ministre Simon Jolin-Barrette a remis hier soir les premiers insignes du tout nouveau titre de Conseiller en loi de l'État du Québec à 14 juristes d'exception.

Cette nouvelle distinction remplace l'ancien titre de Conseiller en loi de la reine ou du roi, qui n'est plus octroyé depuis plusieurs années. Un geste d'affirmation nationale qui s'inscrit dans la logique du gouvernement actuel de distancier le Québec des symboles monarchiques.

Quatorze anciens ministres honorés

Pour cette première cérémonie, le titre a été attribué d'office à tous les anciens ministres de la Justice depuis 1984. Parmi les récipiendaires figurent Pierre Marc Johnson (qui fut aussi premier ministre en 1985), Gil Rémillard, Paul Bégin, Linda Goupil, Jacques P. Dupuis, Kathleen Weil, Jean-Marc Fournier, Bertrand St-Arnaud, Stéphanie Vallée et Sonia LeBel.

Le titre vise à souligner l'excellence de la carrière d'un avocat ou d'un notaire « ayant exercé sa profession au bénéfice du bien-être général des citoyens du Québec, de l'intérêt collectif et de la nation québécoise », précise le communiqué.

Six critères d'attribution

Pour mériter cette distinction, les récipiendaires doivent notamment avoir contribué de manière significative au droit québécois, préservé l'intégrité du droit civil québécois, et favorisé l'accès à la justice en français. Ils doivent aussi avoir contribué à l'enrichissement du corpus législatif québécois, être reconnus par leurs pairs et avoir assuré leur intégrité professionnelle tout au long de leur carrière.

Un comité consultatif pour l'avenir

Pour les prochaines cérémonies, les candidatures seront examinées par un comité consultatif formé par le ministre. Ce comité sera composé d'une représentante du ministère de la Justice, d'un avocat désigné après consultation du Barreau du Québec, d'un notaire désigné après consultation de la Chambre des notaires, ainsi que d'une personne qui n'est ni juge ni membre du Barreau ou de la Chambre des notaires.

« La remise des premiers insignes de Conseiller en loi de l'État constitue un moment marquant pour la justice québécoise », a déclaré le ministre Jolin-Barrette. « Elle souligne l'engagement durable de femmes et d'hommes qui, en exerçant la fonction de ministre de la Justice, ont contribué à renforcer l'État de droit, à protéger l'intégrité de notre droit civil et à faire progresser le système de justice québécois. »