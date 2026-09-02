Qui prend les commandes du Barreau de Laurentides–Lanaudière?

Un nouveau conseil prend les commandes du Barreau de Laurentides–Lanaudière.

Le Barreau de Laurentides–Lanaudière a dévoilé la composition de son conseil d’administration. À sa tête, Me Pierre-Marc Lemire assume la fonction de bâtonnier.

Voici les avocats et avocates qui composent le conseil d’administration.

Me Pierre-Marc Lemire — Bâtonnier

Pierre-Marc Lemire - source : LinkedIn

Me Pierre-Marc Lemire est associé chez Lemire Lemire avocats, à Mascouche. Il s’est joint au cabinet en 2019 après avoir pratiqué pendant plus de dix ans à Montréal.

Sa pratique est principalement axée sur le litige commercial et les services financiers, notamment le droit bancaire, la faillite et l’insolvabilité, la restructuration ainsi que le droit de la construction. Il intervient également dans des dossiers de louage commercial, de conflits entre actionnaires et de litiges successoraux.

Me Louis-Pierre Vanier — Trésorier

Me Louis-Pierre Vanier exerce dans le secteur public et parapublic. Il est directeur au Centre communautaire juridique Laurentides–Lanaudière.

Amanda Taddeo - source : TCJ

Me— Secrétaire

Me Amanda Taddeo pratique chez TCJ, où elle œuvre principalement en droit de la famille.





Me Jean-Philippe Desabrais — Bâtonnier sortant

Jean-Philippe Desabrais - source : PFD

Me Jean-Philippe Desabrais est associé chez PFD Avocats et membre du groupe de pratique en droit de la construction. Sa pratique touche notamment le droit de la construction, le droit immobilier, la copropriété, le financement et le droit bancaire, ainsi que le litige civil et commercial.

Me— Représentante du JBLL





Arianne Tévis-Beauchamp - source : TBG Avocats

Me Arianne Tévis-Beauchamp est avocate associée et cofondatrice de TBG Avocats, à Sainte-Thérèse. Elle concentre sa pratique principalement en droit familial, tout en intervenant également en droit civil. Elle accompagne notamment ses clients dans des dossiers de divorce, séparation, garde d’enfants et pensions alimentaires.













Me Catherine Lagarde-Pelchat — Première conseillère

Jean-François Leblond - source : Ratelle

Me Jean-François Leblond — Deuxième conseiller

Me Jean-François Leblond pratique chez Ratelle, à Joliette.

« Me Leblond est un plaideur aguerri qui sait répondre aux attentes de ses clients. Sa volonté, sa rigueur, son calme et sa compétence font de lui un avocat très apprécié », mentionne le cabinet.

Roxane Roussel - source : Roxane Roussel Avocate

Me— Troisième conseillère

Me Roxane Roussel exerce à Saint-Eustache, au sein de son cabinet. Sa pratique couvre principalement le droit de la famille et le droit civil, en plus de la médiation civile. Elle intervient notamment dans des dossiers de divorce, séparation, garde d’enfants, pensions alimentaires, successions, vices cachés et litiges contractuels.

Me Annie Boyer — Quatrième conseillère

Annie Boyer - source : OMB

Me Annie Boyer est avocate criminaliste chez OMB Avocats, à Saint-Jérôme. Admise au Barreau du Québec en 2017, elle pratique principalement en droit criminel et pénal. Elle intervient notamment dans des dossiers de violence conjugale, conduite avec les facultés affaiblies, trafic de drogues et infractions de nature sexuelle, en plus des infractions au Code de la sécurité routière.

Marie-Claire Côté - source : LinkedIn

Me— Cinquième conseillère

Me Marie-Claire Côté est avocate, arbitre et médiatrice en droit civil et commercial

Me Karam Mahrez — Représentant de la pratique privée

Me Karam Mahrez est associé et cofondateur de OMB Avocats, à Saint-Jérôme. Admis au Barreau du Québec en 2012, il a commencé sa carrière comme procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales avant de fonder Ouimet Mahrez Boivin en 2015. Il pratique principalement en droit criminel et pénal, notamment dans des dossiers de voies de fait, stupéfiants, tentatives de meurtre et conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles.

Karam Mahrez - source : OMB

Me Jennifer Lepage — Représentante de la pratique publique et parapublique

Me Jennifer Lepage exerce comme procureure de la Couronne au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales.