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Qui sera le prochain lauréat du Prix Pro Bono 2025?

Qui sera le prochain lauréat du Prix Pro Bono 2025?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-07 10:30:02

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Justice Pro Bono vient d’ouvrir les candidatures pour son Prix Pro Bono 2025.

Chaque année, Justice Pro Bono souligne l’engagement d’une professionnelle, d’un professionnel ou d’un organisme qui contribue concrètement à l’accès à la justice au Québec.

Ce prix s’adresse aux avocats, aux notaires, aux cabinets juridiques ainsi qu’aux OBNL offrant des services juridiques pro bono.


Vous êtes concerné ou vous connaissez quelqu’un qui mérite d’être reconnu ? Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 24 mai à minuit. Pour postuler, c’est par ici.

La remise du prix aura lieu le 15 juin 2026, dans le cadre de la Journée du Barreau du Québec.

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