Qui siègera au CA du Barreau? Trois candidats en course

Découvrez les profils des trois candidats en lice pour deux postes au Conseil d’administration…



François Lavigne-Massicotte - source : Barreau du Québec

Le Barreau du Québec a lancé en début d’année sa période électorale 2026.

Trois candidats sont en lice pour les deux postes à pourvoir au Conseil d’administration (mandat de deux ans) : Mes François Lavigne-Massicotte, Alexandre Paris et Ada Wittenberger.

Le vote se déroulera via le portail des membres et débutera le 1er mai 2026 à 9 h.

François Lavigne-Massicotte

Membre du Barreau du Québec depuis 2018, Me François Lavigne-Massicotte a orienté sa pratique au croisement du droit, de la gouvernance et de la protection du public.

Il agit aujourd’hui comme conseiller au sein du Secrétariat général de l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Alexandre Paris - source : LinkedIn

Me Paris a pratiqué en droit des assurances ainsi qu’en litige civil pendant plus de 20 ans, notamment dans des dossiers de responsabilité professionnelle impliquant des CPA.

Il a ensuite réorienté son parcours professionnel vers la gestion et l’administration (HEC Montréal) ainsi que vers l’enseignement (Professeur-superviseur à la Clinique juridique de l’École du Barreau). Il agit également à titre d’arbitre pour un programme d’assurance.

Ada Wittenberger

Ada Wittenberger - source : Clyde & Co

Ada Wittenberger exerce au sein du cabinet Clyde & Co. Sa pratique est axée sur le litige civil et commercial, avec un accent sur la responsabilité professionnelle, la responsabilité des administrateurs et dirigeants et la protection d’assurance spécialisée.