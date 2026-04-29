TBB Avocats débarque en Estrie

Le cabinet fondé en 1990 passe à 28 professionnels et étend son empreinte régionale. Une alliance stratégique qui mise sur des « valeurs communes »…





Karine Bourassa - source : TBB Avocats

Le cabinet Tassé Bertrand Barabé Avocats (TBB) acquiert l'équipe de Me Karine Bourassa, une référence juridique établie à Sherbrooke, marquant ainsi son implantation officielle en Estrie, rapporte un communiqué du cabinet.

Cette alliance stratégique propulse la présence du cabinet québécois dans la région en intégrant une équipe reconnue pour son savoir-faire en litige civil et commercial. Le cabinet compte désormais 28 professionnels répartis sur son territoire élargi.

« Partageant une vision et des valeurs communes, je me réjouis de voir nos équipes s'épanouir dans cette nouvelle étape », a déclaré Me Karine Bourassa. « Quant à moi, j'évolue avec plaisir au sein de Tassé Bertrand Barabé Avocats (TBB), une complémentarité dont nos clients seront les premiers bénéficiaires. »

Une croissance qui enrichit l'offre

Pour Me Jean-François Bertrand, président de TBB Avocats, cette acquisition représente un enrichissement mutuel. « L'expertise de Me Bourassa et de son équipe est connue et reconnue. Leur arrivée vient enrichir nos forces actuelles, tandis que nos ressources permettront de bonifier l'offre de services déjà en place à Sherbrooke. »

Jean-François Bertrand - source : TBB Avocats



Fondé en 1990, TBB Avocats se spécialise en droit des affaires, litige et droit immobilier ainsi que notarial. Le cabinet se positionne comme « le partenaire privilégié des entreprises et entrepreneurs québécois », selon sa description officielle.

Cette expansion en Estrie s'inscrit dans une stratégie de croissance qui vise à rapprocher les services du cabinet des communautés d'affaires régionales, tout en conservant son ancrage dans la région de Québec.

L'acquisition permet également à TBB d'élargir son offre de services en consolidant son expertise en litige civil et commercial, un domaine où l'équipe de Me Bourassa s'est bâti une solide réputation dans la région sherbrookoise.