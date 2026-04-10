Trop cher la remontée de ski? Oui, allègue un recours collectif américain

Un recours collectif dénonce les prix pour faire du ski…



Source : Radio Canada

Whistler Blackcomb, Vail Resorts est l’une des deux entreprises visées par une démarche de recours collectif « antitrust » aux États-Unis. Il est allégué dans la plainte déposée dans le Colorado que les deux compagnies utilisent des stratégies anticoncurrentielles en fixant des prix des billets de remontée journaliers prohibitifs pour contraindre les clients à acheter des laissez-passer saisonniers à fort prix.

Vail Resorts, qui a acquis Whistler Blackcomb, en Colombie-Britannique, il y a une dizaine d’années, et Alterra Mountain Company sont décrites dans les documents juridiques comme des mastodontes parmi les propriétaires exploitants de stations de ski.

Les géants de l’industrie utiliseraient leur grande part de marché pour restreindre la concurrence, selon la poursuite. Vail Resorts et Alterra poussent principalement (et illégalement) les skieurs et les planchistes à acheter des méga laissez-passer en faisant payer des sommes exorbitantes pour des billets de remontée, peut-on lire dans le document. Malheureusement, à mesure que les abonnements de ce type de laissez-passer ont remplacé le billet de remontée traditionnel dans l’industrie du ski, le coût de la pratique du ski et de la planche à neige en Amérique du Nord est devenu excessif, au détriment des résidents, plus sensibles aux prix.

La question au cœur du litige, selon Carrie Syme, associée au cabinet d’avocats américain DiCello Levitt LLP, qui représente les demandeurs dans cette affaire, est de déterminer si les deux entreprises minent la concurrence loyale en liant leurs offres de produits.

Une remontée à 305 $ minimum

Vail Resorts est propriétaire ou gestionnaire de 42 domaines skiables et a conclu des accords avec une trentaine d'autres stations de ski pour son produit phare : l'Epic Pass.

De son côté, Alterra possède ou gère 18 stations et dispose de partenariats offrant l'accès à 70 destinations supplémentaires grâce à son Ikon Pass. Un porte-parole de Vail Resorts affirme dans un communiqué envoyé par courriel que l'Epic Pass est une des meilleures aubaines de l’industrie et a rendu les montagnes plus accessibles aux amateurs des sports de descente. Nous croyons que ces allégations n'ont aucun mérite, ajoute-t-il.

Des sources consultées en ligne indiquent que le prix d'un billet de remontée d'une journée pour adultes à Whistler Blackcomb, varie de 305 $ à 351 $, selon le jour de la semaine et la période de la saison, lorsqu'il est acheté le jour même.

En comparaison, l'Epic Pass coûte 1089 $ US, ce qui établit le prix au Canada à un peu plus de 1500 $ CA . Les Canadiens sont exclus du groupe de demandeurs potentiels de ce recours collectif. Seuls les citoyens américains qui ont acheté une Epic Pass ou un billet de remontée auprès de Vail Resorts depuis 2008, ou d’Alterra après le lancement de l’Ikon Pass, en 2018, sont visés par ce recours.