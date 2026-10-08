Trop de pesticides? Une action collective vise les baies Driscoll's

Un cabinet demande l'autorisation de poursuivre le géant des petits fruits. Au cœur du dossier : un ancien cadre congédié après avoir sonné l'alarme. Les avocats?



Anne-Julie Asselin - source : TJL

Les fraises, framboises, mûres et bleuets Driscoll's vendus au Québec contenaient-ils trop de pesticides? C'est ce qu'allègue une demande d'autorisation d'exercer une action collective déposée le 28 septembre en Cour supérieure, à Montréal, par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance.

La demanderesse, Sibylle Gauthier, veut représenter toute personne ayant acheté au Québec des baies de la marque depuis le 1er janvier 2022. Les défenderesses sont Driscoll's Canada Operations Inc. et sa société américaine, Driscoll's Inc.

L'action n'est pas autorisée, et aucune des allégations n'a été prouvée devant un tribunal.

Un lanceur d'alerte

La demande s'appuie sur les affirmations de David Harada. Cet agronome, embauché par Driscoll's en septembre 2022, est devenu en mars 2024 directeur de la salubrité alimentaire et de la conformité réglementaire.

Selon la procédure, environ la moitié des baies exportées vers le Canada entre 2022 et 2024 auraient contenu des résidus dépassant les limites canadiennes. Trois substances sont nommées : la bifenthrine, l'iprodione et le captane. David Harada aurait été congédié le 1er octobre 2025, après avoir dénoncé la situation.

La demande allègue aussi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alertée dès octobre 2022, a constaté des dépassements lors d'inspections menées entre 2022 et 2024.

La LPC comme levier

Le recours repose sur la Loi sur la protection du consommateur : Driscoll's aurait passé sous silence un fait important et fait des représentations trompeuses. Il réclame une réduction du prix payé et des dommages punitifs, dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.

La procédure est signée par Me Anne-Julie Asselin, associée chez Trudel Johnston & Lespérance, avec les stagiaires David Houle et Solène Kerisit.

Driscoll's conteste

L'entreprise rejette les allégations. Dans une déclaration transmise à CTV News, elle dit accueillir favorablement l'occasion d'y répondre devant les tribunaux, « où les faits, les données et les analyses d'experts pourront être pleinement examinés ». (traduction libre) Elle affirme appliquer des programmes complets de salubrité et de conformité.

Le dépôt survient alors que les demandes d'actions collectives se font plus rares au Québec. Les avocats de Driscoll's ne sont pas encore connus.