Nouvelles

Trop de pesticides? Une action collective vise les baies Driscoll's

Trop de pesticides? Une action collective vise les baies Driscoll's

Thomas Vernier

2026-10-08 09:30:13

Commenter

Un cabinet demande l'autorisation de poursuivre le géant des petits fruits. Au cœur du dossier : un ancien cadre congédié après avoir sonné l'alarme. Les avocats?


Anne-Julie Asselin - source : TJL

Les fraises, framboises, mûres et bleuets Driscoll's vendus au Québec contenaient-ils trop de pesticides? C'est ce qu'allègue une demande d'autorisation d'exercer une action collective déposée le 28 septembre en Cour supérieure, à Montréal, par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance.

La demanderesse, Sibylle Gauthier, veut représenter toute personne ayant acheté au Québec des baies de la marque depuis le 1er janvier 2022. Les défenderesses sont Driscoll's Canada Operations Inc. et sa société américaine, Driscoll's Inc.

L'action n'est pas autorisée, et aucune des allégations n'a été prouvée devant un tribunal.

Un lanceur d'alerte

La demande s'appuie sur les affirmations de David Harada. Cet agronome, embauché par Driscoll's en septembre 2022, est devenu en mars 2024 directeur de la salubrité alimentaire et de la conformité réglementaire.

Selon la procédure, environ la moitié des baies exportées vers le Canada entre 2022 et 2024 auraient contenu des résidus dépassant les limites canadiennes. Trois substances sont nommées : la bifenthrine, l'iprodione et le captane. David Harada aurait été congédié le 1er octobre 2025, après avoir dénoncé la situation.

La demande allègue aussi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alertée dès octobre 2022, a constaté des dépassements lors d'inspections menées entre 2022 et 2024.


La LPC comme levier

Le recours repose sur la Loi sur la protection du consommateur : Driscoll's aurait passé sous silence un fait important et fait des représentations trompeuses. Il réclame une réduction du prix payé et des dommages punitifs, dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.

La procédure est signée par Me Anne-Julie Asselin, associée chez Trudel Johnston & Lespérance, avec les stagiaires David Houle et Solène Kerisit.

Driscoll's conteste

L'entreprise rejette les allégations. Dans une déclaration transmise à CTV News, elle dit accueillir favorablement l'occasion d'y répondre devant les tribunaux, « où les faits, les données et les analyses d'experts pourront être pleinement examinés ». (traduction libre) Elle affirme appliquer des programmes complets de salubrité et de conformité.

Le dépôt survient alors que les demandes d'actions collectives se font plus rares au Québec. Les avocats de Driscoll's ne sont pas encore connus.

Partager cet article:

5153
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
L'UdeM reçoit une leçon de droit!
2.
Décès d’un avocat quadragénaire
3.
Boutiques de litige : Woods, seul montréalais du palmarès
4.
Deux criminalistes entrent au CA du Barreau de Montréal
5.
Acquisition à 8,6 milliards $US pour Couche-Tard
EMPLOIS

EN VEDETTE