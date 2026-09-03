Un avocat chevronné prend la tête de la Fondation du Barreau du Québec

La Fondation du Barreau du Québec accueille un nouveau président à la tête de son conseil d’administration.



Antoine Leduc - source : Fondation du Barreau du Québec

Me Antoine Leduc prend les rênes de la Fondation du Barreau du Québec. Associé chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, il cumule plus de 25 ans de pratique en droit transactionnel et en litige commercial.

Avocat émérite, docteur en droit, universitaire et auteur de nombreux ouvrages, Me Leduc fait partie des juristes qui combinent une pratique chevronnée et un parcours universitaire. Il est également Fellow de l’American College of Mortgage Attorneys et titulaire d’une désignation GCB.D en matière d’ESG.

Au sein de son cabinet, il dirige notamment les groupes de financement, d’immobilier et de faillite, insolvabilité et restructuration. Il a aussi présidé l’Association du Barreau canadien, Division Québec, de 2014 à 2016.

Me Leduc entretient par ailleurs des liens étroits avec la Fondation, dont il est gouverneur émérite. Il a notamment remporté le Prix du Concours juridique 2013 pour son ouvrage Mondialisation et harmonisation du droit des sûretés, dans la catégorie « Monographie et traité ».

À titre de président, il souhaite contribuer au développement philanthropique de la Fondation, renforcer sa capacité d’action et assurer la pérennité de sa mission auprès de la communauté juridique.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte cette présidence. La Fondation du Barreau du Québec joue un rôle essentiel dans l'avancement du droit, le soutien à la relève juridique et le développement du savoir », a déclaré Me Leduc.