Un plaideur chevronné rejoint le CA du Barreau de Québec

Le Barreau de Québec accueille un nouveau membre au sein de son conseil d’administration.

Maxime-Arnaud Keable - source : McCarthy

Me Maxime-Arnaud Keable a été élu conseiller par les membres du Conseil du Barreau de Québec lors de la réunion tenue le 25 août dernier.

Il occupera le poste de conseiller no 5, qui représente l’ensemble des membres de la section. Le siège était devenu vacant à la suite de récents mouvements au sein du Conseil.

Avocat chevronné, Me Keable est associé au sein du groupe Litige et résolution des différends de McCarthy, au bureau de Québec. Il cumule plus de 17 années d’expérience en représentation de clients dans le cadre de différends commerciaux complexes. Sa pratique est notamment axée sur le droit public et le droit administratif.

L’avocat conseille des clients confrontés à des enjeux de droit public et leur fournit des orientations stratégiques, en s’appuyant notamment sur sa connaissance des secteurs gouvernementaux, de l’éducation, de la réglementation et des ressources naturelles.

Son approche repose notamment sur une compréhension approfondie des activités de ses clients et des enjeux auxquels ils sont confrontés, afin d’élaborer des stratégies adaptées et des solutions concrètes. Il intervient ainsi dans des dossiers qui l’amènent à œuvrer tant dans la région de Québec qu’à l’échelle nationale.