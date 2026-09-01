Nouvelles

Un plaideur chevronné rejoint le CA du Barreau de Québec

Un plaideur chevronné rejoint le CA du Barreau de Québec
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-01 13:00:19

Commenter

Le Barreau de Québec accueille un nouveau membre au sein de son conseil d’administration.

Maxime-Arnaud Keable - source : McCarthy

Me Maxime-Arnaud Keable a été élu conseiller par les membres du Conseil du Barreau de Québec lors de la réunion tenue le 25 août dernier.

Il occupera le poste de conseiller no 5, qui représente l’ensemble des membres de la section. Le siège était devenu vacant à la suite de récents mouvements au sein du Conseil.

Avocat chevronné, Me Keable est associé au sein du groupe Litige et résolution des différends de McCarthy, au bureau de Québec. Il cumule plus de 17 années d’expérience en représentation de clients dans le cadre de différends commerciaux complexes. Sa pratique est notamment axée sur le droit public et le droit administratif.


L’avocat conseille des clients confrontés à des enjeux de droit public et leur fournit des orientations stratégiques, en s’appuyant notamment sur sa connaissance des secteurs gouvernementaux, de l’éducation, de la réglementation et des ressources naturelles.

Son approche repose notamment sur une compréhension approfondie des activités de ses clients et des enjeux auxquels ils sont confrontés, afin d’élaborer des stratégies adaptées et des solutions concrètes. Il intervient ainsi dans des dossiers qui l’amènent à œuvrer tant dans la région de Québec qu’à l’échelle nationale.

Partager cet article:

1480
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Un avocat harcelé par un curé!
2.
OPA et dérivés : Davies monte au front contre les projets des ACVM
3.
Traduction à la Cour suprême : la saga judiciaire n’est pas terminée
4.
Le secret professionnel fait tomber toute la preuve
5.
Vos futurs clients posent leurs questions à ChatGPT — pas à vous
EMPLOIS

EN VEDETTE