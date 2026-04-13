Une avocate devient juge

Une pro en droit des personnes fait le saut dans la magistrature…



Mireille Pélissier-Simard - source : Verdon Armanda Gauthier

Mireille Pélissier-Simard, avocate et médiatrice familiale au cabinet Verdon Armanda Gauthier de Québec, est nommée juge à la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec, a annoncé jeudi le ministre fédéral de la Justice Sean Fraser.

Cette nomination met fin à une carrière de près de 30 ans au Barreau du Québec pour cette spécialiste du droit de la famille qui, depuis 1997, a cumulé les rôles de praticienne, conférencière, auteure, chargée de cours et conseillère auprès des tribunaux et du gouvernement.

« Je souhaite à la juge Pélissier-Simard beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec », a déclaré le ministre Fraser.

La juge Pélissier-Simard remplace le juge Daniel Dumais, qui a été nommé juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec à compter du 8 novembre 2025.

Une référence en droit de la famille

Depuis 2004, Me Pélissier-Simard pratiquait principalement en droit de la famille et de la personne chez Verdon Armanda Gauthier. Mais c'est son engagement multiforme dans le milieu juridique qui la distingue.

Pendant 20 ans, elle a été responsable des mises à jour annuelles de la jurisprudence du logiciel AliForm annoté, un outil de référence crucial pour les praticiens du droit de la famille au Québec. Cette tâche exigeante requiert une connaissance approfondie et à jour de l'évolution jurisprudentielle dans le domaine.

Conférencière régulière pour Les développements récents en droit de la famille et l'Institut national de la magistrature — l'organisme qui forme les juges canadiens —, elle a également enseigné le cours Droit des personnes comme chargée de cours à l'Université Laval. Elle est auteure de plusieurs publications en droit de la famille.

Mandats stratégiques

Son expertise lui a valu d'être nommée présidente du Comité de liaison avec la Cour d'appel du Barreau de Québec de 2019 à 2022, un rôle stratégique qui facilite les échanges entre le Barreau et la plus haute cour du Québec. Depuis 2025, elle siégeait au Comité de liaison avec la Cour supérieure-Chambre familiale de la division de Québec.

Le ministère de la Justice du Québec lui a confié en 2022 et 2023 un mandat particulièrement délicat : produire un rapport sur l'état de la situation concernant différents aspects du Modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, un outil utilisé quotidiennement par les tribunaux et les praticiens.

Un processus axé sur la diversité

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du processus de nomination à la magistrature fédérale mis en place en 2016, qui met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne. Les nominations sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, 17 comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans l'évaluation des candidatures, représentant toutes les provinces et tous les territoires.

Diplômée en droit de l'Université Laval et admise au Barreau du Québec en 1997, la nouvelle juge apporte à la Cour supérieure une expertise reconnue en droit de la famille ainsi qu'une connaissance intime du fonctionnement des tribunaux québécois.