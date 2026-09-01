Une ex-avocate devant la Justice

Un ex-avocate aurait fait preuve d'aveuglement volontaire en prêtant sa voiture à son conjoint de l'époque — parti tuer un trafiquant…



Noémi Tellier - source : archives

Le procès de l'ex-avocate criminaliste Noémi Tellier, accusée d'avoir entravé une enquête pour meurtre impliquant son conjoint de l'époque, un proche des Hells Angels, s'est ouvert lundi au palais de justice de Joliette, rapporte le Journal de Montréal.

La femme de 37 ans, qui ne peut plus pratiquer depuis son arrestation par la Sûreté du Québec en 2024 — le Barreau du Québec confirme par avis officiels sa suspension provisoire du droit d'exercer et d'utiliser le titre d'avocate —, était à l'origine accusée de complicité après le fait. Elle ne fait plus face qu'à des chefs d'entrave à la justice pour la période de 2019 à 2023.

La théorie de la Couronne : l'ex-avocate aurait fait preuve d'aveuglement volontaire. La poursuite s'appuie sur le témoignage de Wesley Mckenzie — qui collabore avec la police sans contrat officiel de délateur — et sur une imposante preuve documentaire.

Sa voiture, le soir du meurtre

Son ex-conjoint, Kevin St-Pierre, a écopé de 15 ans de pénitencier pour avoir tué Francis Turgeon, un trafiquant indépendant abattu devant son immeuble de Repentigny dans la nuit du 7 au 8 mai 2019. La victime aurait refusé de payer sa « taxe » de territoire aux Hells Angels, accumulant une « dette » de 80 000 $, selon des documents judiciaires consultés à l'époque par le Journal.

Le soir du crime, St-Pierre et Mckenzie se seraient rendus chez la victime dans l'Acura TLX noire de Me Tellier, que celle-ci venait de leur remettre. Les deux hommes auraient pris la fuite à bord du même véhicule.

Un détail qui pique : elle a représenté le témoin

Arrêté et accusé de meurtre peu après, Mckenzie a été représenté par... Noémi Tellier elle-même lors de sa comparution — elle aurait ainsi reçu une première partie de la divulgation de la preuve. Les accusations contre lui sont tombées en 2021.

Deux ans plus tard, l'ex-avocate se serait mise à lui envoyer de petits montants « chaque fois qu'il en avait besoin », en plus d'un virement bancaire « pour faire son passeport et sacrer son camp en République dominicaine », selon la preuve de la Couronne. Mckenzie a plutôt choisi de « revirer sa veste de bord » et de collaborer avec les enquêteurs.

Le procès, présidé par la juge Geneviève Langlois, doit durer trois semaines.