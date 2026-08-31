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Une avocate en droit du travail chez Fasken

Une avocate en droit du travail chez Fasken
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-01 08:30:36

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Le cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe montréalaise en droit du travail.

Eirini Michali - source : Fasken


Le cabinet Fasken renforce son équipe en droit du travail avec l’arrivée d’Eirini Michali. Sa pratique est principalement axée sur les enquêtes en milieu de travail.

Avant de se joindre à Fasken, Me Michali exerçait à son propre compte. Elle conseille et accompagne les organisations dans la gestion et le traitement de plaintes, notamment celles liées au harcèlement psychologique, à la violence à caractère sexuel et à la discrimination.


Dans le cadre de ses mandats d’enquêtrice, Me Michali agit à titre de tierce partie neutre afin de mener des enquêtes impartiales et rigoureuses dans des dossiers sensibles et complexes.

Elle conseille également les organisations sur la mise en place et l’amélioration de leurs politiques visant à prévenir ces comportements, ainsi que sur leurs processus de traitement des plaintes.

Me Michali est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal.

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