Un séisme silencieux dans la formation des futurs avocats

L’adoption fulgurante de l’IA dans les grands cabinets ne transforme pas seulement la productivité, elle ébranle les fondations mêmes de l’apprentissage juridique…

L'automatisation des tâches de base crée un « déficit de capacités » chez la relève des grands cabinets d’avocats, selon une étude menée par une firme de conseil spécialisée en leadership et en sciences comportementales, en collaboration avec des chercheurs de Harvard.

Le rapport produit par The Positive Group et intitulé The AI Leadership Challenge in Law s'appuie sur les perspectives de 16 dirigeants de cabinets mondiaux, dont Baker McKenzie, A&O Shearman, White & Case et Bird & Bird.

Le constat est clair : le modèle de mentorat traditionnel est en train de se briser.

Pour ces experts, le développement du « muscle juridique » s’est toujours fait par la répétition de tâches à fort volume, comme la revue de documents ou la recherche exhaustive. Ce travail de terrain n'était pas qu'une source de revenus, il servait de socle pour bâtir le jugement et le raisonnement professionnel des jeunes recrues.

Avec l’IA, les avocats juniors se retrouvent propulsés vers des mandats consultatifs de haut niveau très tôt dans leur parcours, souvent avant d’avoir développé ce sens instinctif du risque qui s’acquiert normalement en interrogeant des sources primaires pendant des années, observe-t-on dans le rapport.

Un « déficit de critique »

Un autre signal d’alarme concerne le « déficit de critique ». Les participants à l'étude notent qu'avec les brouillons générés par la machine, la nécessité de vérifier les sources diminue. Ce biais psychologique pousse les jeunes professionnels à accepter des résultats sans évaluation rigoureuse.

Le directeur de la firme The Positive Group, Will Marien, prévient que si un junior n'a jamais pris le temps de comprendre le « pourquoi » derrière une clause contractuelle, il perdra la faculté de repérer les nuances subtiles où se cachent les véritables risques juridiques.

L'étude suggère que cette évolution force une redéfinition complète du rôle de l'avocat junior. Selon les auteurs du rapport, celui-ci doit cesser d’être un simple générateur d'information pour devenir un « curateur de sens » et un analyste de la logique algorithmique. L'expertise ne se situerait plus dans la production de contenu, mais dans la capacité à remettre en question les résultats automatisés.

L'étude conclut que dans un monde où la production juridique devient une commodité accessible à tous, la valeur ajoutée réside uniquement dans l'humain derrière le clavier. Sans une réforme profonde du modèle d'apprentissage, les cabinets risquent de voir s'affaiblir la compétence de leur future génération d'associés, prévient-on.