Votre IA a la mémoire courte? Apprenez-lui comment vous travaillez



Ben M. Schorr - source : Affinity



« Rédige-moi ça en langage clair. Pas de jargon. Et surtout, n'invente rien. »

Vous l'avez tapé hier. Vous le retaperez demain. Et après-demain.

Lassant? Inutile, surtout.

C'est le constat de Ben M. Schorr, stratège en innovation chez Affinity Consulting Group et ancien gestionnaire de contenu chez Microsoft, dans un texte publié le 16 octobre sur le site américain Attorney at Work. Sa solution : régler une fois pour toutes la personnalisation de son assistant d'IA.

Son conseil tient en une phrase : apprendre à l'IA « le contexte durable que vous ne devriez pas avoir à retaper dans chaque requête » (traduction libre).

Deux tiroirs, pas un

Première chose à comprendre : il y a deux tiroirs.

Le premier, ce sont les instructions permanentes. Elles disent à l'IA comment travailler : le ton, le format, les garde-fous. Le second, c'est la mémoire. Elle lui dit ce qu'elle doit savoir : votre rôle, votre domaine de pratique, votre public.

Les trois grands outils offrent les deux. Copilot propose des instructions personnalisées et des mémoires enregistrées, souvent gérées par l'organisation et encore en préversion. ChatGPT a ses « instructions personnalisées » et sa mémoire, qu'on peut revoir et effacer dans les paramètres. Claude combine instructions, mémoire et contexte de projet, une mémoire qu'on peut limiter à un projet précis.

« N'invente rien »… par écrit

Que mettre dans ces instructions? Ben Schorr propose des modèles prêts à copier.

Pour ChatGPT, par exemple : ne jamais inventer de citation ni de chiffre. Relever les contre-arguments et les hypothèses non vérifiées. Ne formater les références que sur demande. Et terminer toute réponse importante par une section « À vérifier ».

Pour Claude : un style sobre, des retouches minimales aux brouillons, une distinction nette entre les sources et la synthèse, et les recommandations en tête des longs documents. Pour Copilot : un ton clair, accessible aux clients, et l'exactitude avant la complaisance.

Ses exemples sont américains. Au Québec, il suffit de les adapter : le Guide McGill plutôt que le Bluebook, le Code civil plutôt que le droit d'un État américain.

Ce qui ne va jamais en mémoire

C'est là que l'article devient précieux pour un avocat.

Ben Schorr dresse un tableau. D'un côté, ce qui a sa place dans la personnalisation : vos préférences de ton et de format, votre rôle, votre public, vos méthodes de travail récurrentes, vos règles devant l'incertitude, votre terminologie.

De l'autre, ce qui n'a rien à y faire : les renseignements confidentiels des clients, les échéances ponctuelles, les faits d'un dossier en cours, les identifiants de connexion, et tout ce que la politique du cabinet ou les conditions d'un client interdisent.

« Ne stockez pas des faits confidentiels de clients simplement parce que la mémoire est pratique », tranche-t-il.

Au Québec, la règle a un nom : le secret professionnel. Dès 2023, un avocat montréalais recommandait déjà de ne jamais entrer de renseignements protégés dans ces outils. La mémoire d'une IA ne change rien à l'affaire. Au contraire!

Et si l'IA vous interviewait?

Vous ne savez pas par où commencer? Ben Schorr a une astuce.

Ouvrez une conversation et demandez à l'IA de vous interviewer, une question à la fois : votre rôle, votre travail, votre public, votre ton, vos formats, votre tolérance au risque, votre façon de gérer l'incertitude. Puis demandez-lui de rédiger vos instructions, sans aucun renseignement confidentiel.

Relisez. Coupez ce qui est temporaire, flou ou sensible. Collez le tout dans vos paramètres. Testez. Et corrigez dès que l'IA en fait trop ou ignore une consigne.

Plus constante, pas infaillible

Attention, quand même : la personnalisation ne transforme pas l'outil en oracle. L'avocat doit toujours vérifier les faits et les sources, et garder le dernier mot. Les tribunaux québécois l'ont rappelé, parfois durement, à ceux qui ont fait confiance à des références inventées.

Ben Schorr le résume mieux que quiconque : « La personnalisation rend une IA plus constante, pas plus fiable. »