En bref : ce qui se passe dans les cabinets

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités…

Woods

Le 17 novembre prochain, Sebastian L. Pyzik et Charbel G. Abi-Saad prendront part à la Alan B. Gold Advocacy Lecture de la Lord Reading Law Society, aux côtés de Nicholas St-Jacques,

Prenant appui sur le dossier de Claude Paquin, exonéré après plus de 30 ans d’incarcération, la conférence croisera les perspectives criminelle et civile de cette affaire.

Nicholas St-Jacques abordera le volet criminel et Sebastian Pyzik, le recours civil dans lequel Woods représente M. Paquin. Charbel G. Abi-Saad agira comme modérateur.

Cain Lamarre

Le 18 novembre prochain, Me Joel Beaudoin, associé chez Cain Lamarre, animera un webinaire organisé par la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak mani-utenam, en collaboration avec le cabinet.

Au programme : les récents changements réglementaires, les démarches à prévoir et des conseils pratiques pour mieux anticiper les enjeux et réduire les risques liés à la gestion des travailleurs étrangers temporaires.





Lavery

Organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec TACT, Lavery a accueilli une rencontre exclusive consacrée à la composition du nouveau Conseil des ministres du Québec et aux nouvelles réalités à l’Assemblée nationale.

BCF

Le cabinet BCF s’est récemment associé au Prix Femmes de mérite, organisé par Y des femmes de Montréal - YWCA.

« Cet événement célèbre les femmes dont les réalisations contribuent à faire évoluer notre société. Cette année, les honneurs mettaient particulièrement en lumière celles qui ouvrent la voie dans les métiers non traditionnels ».

De Grandpré Chait

L’avocate en litige fiscal, Lisa-Marie Gauthier prendra la parole au Congrès de l’Association de planification fiscale et financière, un rendez-vous annuel des professionnel.le.s de la fiscalité et de la planification financière.