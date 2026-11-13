Décès d’un ancien prof de l’École du Barreau

Un avocat en droit du travail, également enseignant, est décédé. Qui était-il?

Denis Matte - source : Dignité

Me Denis Matte s’est éteint à l’âge de 72 ans.

L’avocat en droit du travail a eu un long parcours à la Commission des normes du travail. Il a aussi été enseignant à l’École du Barreau du Québec.

En 1997, Me Denis Matte avait défendu l’affaire Connie Byrne, une jeune stagiaire en droit renvoyée du cabinet d’avocats Bernier et Beaudry à Québec.

« La jeune femme avait, semble-t-il, de belles perspectives d’emploi dans cet important bureau jusqu’à ce qu’elle avoue à son employeur qu’elle attendait un enfant. Dès lors, la situation se serait détériorée rapidement. Graduellement « tassée » jusqu’à l’ostracisme par certains associés de l’étude, la future avocate a été mise à la porte sous le prétexte de difficultés financières », relate un article publié en 1999 par la Gazette des Femmes.

L'affaire était allée jusque devant la Cour d’appel, qui avait rejeté la demande de la stagiaire en droit.

Le défunt est salué par son ancien entourage professionnel, sur la page de l’avis de décès.

« Tout au long de ta carrière, tu as fait profiter tes collègues et toute la communauté juridique de Québec de ta grande générosité non seulement par le partage de tes connaissances et de tes compétences mais par tout ce temps consacré aux autres : l’enseignement au Barreau, les séances d'arbitrage, les cahiers de jurisprudence, le mentorat, sans oublier ta participation politique et sociale et surtout le si fameux et inoubliable Party de Noël du jeune Barreau », rend hommage Jocelyne Bolduc.

« J’ai eu le privilège de travailler à ses côtés pendant mes premières années de pratique. Toujours élégant, d’un chic remarquable, il imposait le respect autant par sa compétence que par son savoir-être », salue Me Anne-Marie Guilbault, avocate à la CNESST.

Elle poursuit: « Généreux de son temps et de ses connaissances, Denis accordait une attention particulière à la relève. Je me souviens notamment de l’un de ses enseignements qui m’accompagne encore aujourd’hui : « Il faut se rappeler que nos adversaires ne sont pas nos ennemis ».

Bienveillant et taquin à la fois, il savait égayer le quotidien de ses collègues, que ce soit par un compliment délicatement formulé ou par les traditionnels dîners des fêtés de février qu’il organisait année après année. Je garderai le souvenir d’un homme de grande classe. »

« C’est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Denis », écrit France Pichette. « J'ai eu le plaisir de travailler à ses côtés pendant 17 ans à la Commission des normes du travail, et je garderai le souvenir d’une personne chaleureuse, compétente et toujours à l’écoute. »

Denis Matte laisse dans le deuil sa fille, sa petite fille, ainsi que la mère de ses enfants. Il rejoint son fils Charles Matte-Salvaille, décédé précédemment.