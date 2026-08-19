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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 19 août

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 19 août

L'équipe Droit-Inc

2026-08-19 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Responsable, développement des affaires et partenariats juridiquesSociété Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
  2. Inspecteur.rice Niveau 1Barreau du Québec, Montréal (Présentiel)
  3. Secrétaire juridique (poste temporaire)Ville de Blainville, Blainville (Présentiel)
  4. Conseiller.ère juridique – Secrétariat corporatif Mandat temporaire pouvant aller jusqu’à 6 mois │ Montréal Expérience antérieure requiseZSA, Montréal (Présentiel)
  5. Avocat.e en droit de la famille (2 ans et plus d'expérience)Silvano Avocats, Laval (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e en litige (1 à 5 ans de pratique) — litige civil, droit du travail, droit de la famille | Litigation Lawyer (1–5 years) — Civil Litigation, Employment & Family LawLevy Tsotsis Avocats, Montréal (Présentiel)
  2. Avocat.e – droit de la famille (Ville de Québec)Groupe Montpetit, Québec (Présentiel)
  3. Avocat(e) bilingue – Droit autochtone, gouvernance et corporatifHayes Law, Ottawa (Présentiel)
  4. Avocat.eVol En Retard, Montréal (Présentiel)
  5. Conseiller.ère juridique sénior.e | M&A et droit commercialGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridiqueSavaria Corporation, Laval

Autres offres d'emploi

  1. Legal Counsel | conseiller.ère juridiqueIT International Telecom Inc., Pointe-Claire (Présentiel)
  2. NotaireProfessionnels sur demande, Terrebonne (Présentiel)
  3. Notaire ou avocat.eInfo Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Présentiel)
  4. Directeur.trice des affaires juridiques et greffier.èreVille d'Hudson, Hudson (Télétravail)
  5. Conseiller.ère principal.e, Gouvernance et normes organisationnellesCCQ, Montréal (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridiqueCoopérative de développement régional du Québec, Québec City (Hybride)
  7. Avocat.eCentre de service scolaire des Bois-Francs, Victoriaville (Présentiel)
  8. Spécialiste en gestion du savoir juridique et innovation technologiquePringle & Associés Avocats, Laval (Présentiel)
  9. Notaire - Analyste, assurance responsabilitéChambre Des Notaires Du Québec, Montréal (Hybride)
  10. Directeur.rice des affaires juridiques | Legal Affairs DirectorUnimax, Boucherville (Hybride)
  11. Avocat.e en litigeSegal Santillo, Montréal
  12. Chef.fe de section, Soutien aux relations de travail de l'industrieCCQ, Montréal (Hybride)
  13. Enseignants.es en techniques juridiquesCégep de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
  14. ParajuristeAlliance de l'énergie de l'Est s.e.c., Carleton-sur-Mer (Télétravail)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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