Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 19 août
L'équipe Droit-Inc
2026-08-19 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Responsable, développement des affaires et partenariats juridiques – Société Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
- Inspecteur.rice Niveau 1 – Barreau du Québec, Montréal (Présentiel)
- Secrétaire juridique (poste temporaire) – Ville de Blainville, Blainville (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – Secrétariat corporatif Mandat temporaire pouvant aller jusqu’à 6 mois │ Montréal Expérience antérieure requise – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit de la famille (2 ans et plus d'expérience) – Silvano Avocats, Laval (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e en litige (1 à 5 ans de pratique) — litige civil, droit du travail, droit de la famille | Litigation Lawyer (1–5 years) — Civil Litigation, Employment & Family Law – Levy Tsotsis Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – droit de la famille (Ville de Québec) – Groupe Montpetit, Québec (Présentiel)
- Avocat(e) bilingue – Droit autochtone, gouvernance et corporatif – Hayes Law, Ottawa (Présentiel)
- Avocat.e – Vol En Retard, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique sénior.e | M&A et droit commercial – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Savaria Corporation, Laval
Autres offres d'emploi
- Legal Counsel | conseiller.ère juridique – IT International Telecom Inc., Pointe-Claire (Présentiel)
- Notaire – Professionnels sur demande, Terrebonne (Présentiel)
- Notaire ou avocat.e – Info Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Présentiel)
- Directeur.trice des affaires juridiques et greffier.ère – Ville d'Hudson, Hudson (Télétravail)
- Conseiller.ère principal.e, Gouvernance et normes organisationnelles – CCQ, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Coopérative de développement régional du Québec, Québec City (Hybride)
- Avocat.e – Centre de service scolaire des Bois-Francs, Victoriaville (Présentiel)
- Spécialiste en gestion du savoir juridique et innovation technologique – Pringle & Associés Avocats, Laval (Présentiel)
- Notaire - Analyste, assurance responsabilité – Chambre Des Notaires Du Québec, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice des affaires juridiques | Legal Affairs Director – Unimax, Boucherville (Hybride)
- Avocat.e en litige – Segal Santillo, Montréal
- Chef.fe de section, Soutien aux relations de travail de l'industrie – CCQ, Montréal (Hybride)
- Enseignants.es en techniques juridiques – Cégep de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Présentiel)
- Parajuriste – Alliance de l'énergie de l'Est s.e.c., Carleton-sur-Mer (Télétravail)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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