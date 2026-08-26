Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 26 août
L'équipe Droit-Inc
2026-08-26 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e en droit de la famille et des successions – Brigitte Brunet Avocats Inc., Vaudreuil-Dorion
- Parajuriste / Paralegal – La Carte RH (pour la firme Gomberg Dalfen), Montréal (Hybride)
- Avocate ou avocat 3 ans d’expérience et plus – Bérard Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocate ou avocat 1 à 2 ans d’expérience – Bérard Avocats, Montréal
Offres en vedette
- Avocat.e à temps plein – Lp Avocate Inc, Laval (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Conformité et valeurs mobilières – Totem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
- Chef.fe - Cour municipale et greffier.ère adjoint.e – Ville de Mercier, Mercier (Présentiel)
- Avocat.e - droit des affaires (Laval) – LANE, avocats et conseillers d’affaires inc, Laval
- Gestionnaire principal de contrats - Chef de file mondial – Groupe Montpetit, Brossard (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e junior – litige fiscal, successions et droit civil – Louis Sirois avocat et conseils, Laval (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTARIAT CORPORATIF – Ordre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e / associé.e, planification fiscale – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit des affaires – DBL Avocats d'affaires inc., Québec
- Adjoint.e juridique - technologies émergentes - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Adjoint.e juridique – litige commercial - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Adjoint.e juridique – droit des affaires – profil de direction – Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e aux parajuristes - service corporatif - Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve / coordonnateur.rice administratif.ve – Droit notarial – Ratelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail – Ville De Montréal, Montréal
- Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 5 à 10 ans d'expérience – LJT Avocats, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - profil de direction - droit des affaires - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e - Partenaire d’affaires – Polycor Inc, QC (Télétravail)
- Avocat.e - DROIT DU TRAVAIL – Santé Québec Laval, Laval (Hybride)
- Avocat.e - droit commercial – Segal Santillo, Montréal
- Procureur.e – Ville De Montréal, Montréal
- Associé.e (ou équipe), droit des affaires, avec clientèle (Ville de Québec) – ZSA, Québec (Présentiel)
- Avocat, fonds d’investissement – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – Droit de la famille | Legal Assistant – Family Law – Devine Schachter Polak S.e.n.c., Westmount (Présentiel)
- Avocat·e en droit du travail – Relations individuelles de travail (télétravail à 99%) – NDB Avocats inc, Montréal (Télétravail)
- Greffier.ère – Ville De Sainte-anne-de-bellevue, Québec (Présentiel)
- Directeur.rice – Service des affaires juridiques et du greffe – Ville de Prévost, Prévost (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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