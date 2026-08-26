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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 26 août

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 26 août

L'équipe Droit-Inc

2026-08-26 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e en droit de la famille et des successionsBrigitte Brunet Avocats Inc., Vaudreuil-Dorion
  2. Parajuriste / ParalegalLa Carte RH (pour la firme Gomberg Dalfen), Montréal (Hybride)
  3. Avocate ou avocat 3 ans d’expérience et plusBérard Avocats, Montréal (Hybride)
  4. Avocate ou avocat 1 à 2 ans d’expérienceBérard Avocats, Montréal

Offres en vedette

  1. Avocat.e à temps pleinLp Avocate Inc, Laval (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique – Conformité et valeurs mobilièresTotem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
  3. Chef.fe - Cour municipale et greffier.ère adjoint.eVille de Mercier, Mercier (Présentiel)
  4. Avocat.e - droit des affaires (Laval)LANE, avocats et conseillers d’affaires inc, Laval
  5. Gestionnaire principal de contrats - Chef de file mondialGroupe Montpetit, Brossard (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e junior – litige fiscal, successions et droit civilLouis Sirois avocat et conseils, Laval (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique – AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTARIAT CORPORATIFOrdre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e / associé.e, planification fiscaleZSA, Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e en droit des affairesDBL Avocats d'affaires inc., Québec
  5. Adjoint.e juridique - technologies émergentes - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  6. Adjoint.e juridique – litige commercial - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  7. Adjoint.e juridique – droit des affaires – profil de direction – MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  8. Adjoint.e aux parajuristes - service corporatif - MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  9. Adjoint.e administratif.ve / coordonnateur.rice administratif.ve – Droit notarialRatelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette (Hybride)
  10. Avocat.e en droit du travailVille De Montréal, Montréal
  11. Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 5 à 10 ans d'expérienceLJT Avocats, Montréal (Hybride)
  12. Adjoint.e juridique - profil de direction - droit des affaires - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  13. Conseiller.ère juridique principal.e - Partenaire d’affairesPolycor Inc, QC (Télétravail)
  14. Avocat.e - DROIT DU TRAVAILSanté Québec Laval, Laval (Hybride)
  15. Avocat.e - droit commercialSegal Santillo, Montréal
  16. Procureur.eVille De Montréal, Montréal
  17. Associé.e (ou équipe), droit des affaires, avec clientèle (Ville de Québec)ZSA, Québec (Présentiel)
  18. Avocat, fonds d’investissementZSA, Montréal (Présentiel)
  19. Adjoint.e juridique – Droit de la famille | Legal Assistant – Family LawDevine Schachter Polak S.e.n.c., Westmount (Présentiel)
  20. Avocat·e en droit du travail – Relations individuelles de travail (télétravail à 99%)NDB Avocats inc, Montréal (Télétravail)
  21. Greffier.èreVille De Sainte-anne-de-bellevue, Québec (Présentiel)
  22. Directeur.rice – Service des affaires juridiques et du greffeVille de Prévost, Prévost (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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