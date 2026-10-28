Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 28 octobre
L'équipe Droit-Inc
2026-10-28 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique en litige | Legal Assistant in litigation – Greenspoon Winikoff Llp, Montréal
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique, fusions et acquisitions | 2 ans + – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère syndical.e en relations de travail – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)
- Notaire - Droit immobilier – Dunton Rainville, Granby (Présentiel)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Dunton Rainville, Sherbrooke (Présentiel)
- Avocat.e en droit criminel – Ménard Avocats / Lawyers S.E.N.C.R.L., Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique - Droit de la construction – TCI+, Laval (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – affaires commerciales – Exo, Montréal (Hybride)
- Avocat.e ou associé.e en droit de la famille – Recrutement Life After Law, Ottawa
Autres offres d'emploi
- Secrétaire adjoint.e et greffier.ère – Chambre de l'assurance, Montréal
- Avocat.e (5 à 8 ans d’expérience) – Tbpk, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e (3-5 ans d’expérience) – Tbpk, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e (1 an d’expérience) – Tbpk, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit du travail – Relations de travail (télétravail à 99 %) – NDB Avocats inc, Montréal
- Avocat.e - Droit commercial/corporatif (5 ans et +) – Gestolex S.e.c., Saint-Jérôme (Présentiel)
- Avocat.e – Droit de la copropriété (Laval) – Dunton Rainville, Laval (Présentiel)
- Avocat.e en droit de la famille (Joliette) – Dunton Rainville, Joliette (Présentiel)
- Avocat.e - Droit de la copropriété (Saint-Jérôme) – Dunton Rainville, Saint-Jérôme (Présentiel)
- Directeur.rice en relations de travail et partenariat d'affaires – SEPAQ, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Lavin Gosselin Avocats inc., Cowansville (Présentiel)
- Avocat.e - Droit autochtone et pratique aux dossiers variés – Neashish & Champoux, s.e.n.c., Wendake (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit des technologies – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Ordre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des assurances – Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Avocat.e 1-5 ans- Litige (Civil) – Savoie et Savoie Avocats Inc., Repentigny (Présentiel)
- Technicien.ne juridique — Droit des affaires – St-amant & Vien Avocats D’affaires, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires (3 à 5 ans) – CGB Légal Inc, Mont-Royal (Télétravail)
- Secrétaire corporatif.ve et responsable des affaires juridiques – Gestion Providentia, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – Montréal – Ogletree Deakins SENCRL s.r.l., Montréal (Présentiel)
- Technicien.ne juridique - Immobilier commercial & financement – Groupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e - INVESTISSEMENTS – Banque De Développement Du Canada, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial | 3 ans et plus – LCA Avocats inc., Terrebonne (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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