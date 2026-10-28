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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 28 octobre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 28 octobre

L'équipe Droit-Inc

2026-10-28 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridique en litige | Legal Assistant in litigationGreenspoon Winikoff Llp, Montréal

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique, fusions et acquisitions | 2 ans +Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère syndical.e en relations de travailFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)
  3. Notaire - Droit immobilierDunton Rainville, Granby (Présentiel)
  4. Avocat.e en litige civil et commercialDunton Rainville, Sherbrooke (Présentiel)
  5. Avocat.e en droit criminelMénard Avocats / Lawyers S.E.N.C.R.L., Montréal (Présentiel)
  6. Conseiller.ère juridique - Droit de la constructionTCI+, Laval (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique – affaires commercialesExo, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e ou associé.e en droit de la familleRecrutement Life After Law, Ottawa

Autres offres d'emploi

  1. Secrétaire adjoint.e et greffier.èreChambre de l'assurance, Montréal
  2. Avocat.e (5 à 8 ans d’expérience)Tbpk, Montréal (Présentiel)
  3. Avocat.e (3-5 ans d’expérience)Tbpk, Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e (1 an d’expérience)Tbpk, Montréal (Présentiel)
  5. Avocat.e en droit du travail – Relations de travail (télétravail à 99 %)NDB Avocats inc, Montréal
  6. Avocat.e - Droit commercial/corporatif (5 ans et +)Gestolex S.e.c., Saint-Jérôme (Présentiel)
  7. Avocat.e – Droit de la copropriété (Laval)Dunton Rainville, Laval (Présentiel)
  8. Avocat.e en droit de la famille (Joliette)Dunton Rainville, Joliette (Présentiel)
  9. Avocat.e - Droit de la copropriété (Saint-Jérôme)Dunton Rainville, Saint-Jérôme (Présentiel)
  10. Directeur.rice en relations de travail et partenariat d'affairesSEPAQ, Québec (Hybride)
  11. Avocat.eLavin Gosselin Avocats inc., Cowansville (Présentiel)
  12. Avocat.e - Droit autochtone et pratique aux dossiers variésNeashish & Champoux, s.e.n.c., Wendake (Présentiel)
  13. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit des technologiesDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  14. Conseiller.ère juridiqueOrdre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
  15. Avocat.e en droit des assurancesLapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
  16. Avocat.e 1-5 ans- Litige (Civil)Savoie et Savoie Avocats Inc., Repentigny (Présentiel)
  17. Technicien.ne juridique — Droit des affairesSt-amant & Vien Avocats D’affaires, Québec (Hybride)
  18. Avocat.e en droit des affaires (3 à 5 ans)CGB Légal Inc, Mont-Royal (Télétravail)
  19. Secrétaire corporatif.ve et responsable des affaires juridiquesGestion Providentia, Montréal (Hybride)
  20. Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – MontréalOgletree Deakins SENCRL s.r.l., Montréal (Présentiel)
  21. Technicien.ne juridique - Immobilier commercial & financementGroupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
  22. Conseiller.ère juridique principal.e - INVESTISSEMENTSBanque De Développement Du Canada, Montréal (Hybride)
  23. Avocat.e en litige civil et commercial | 3 ans et plusLCA Avocats inc., Terrebonne (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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