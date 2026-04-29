Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 avril
L'équipe Droit-Inc
2026-04-29 12:00:20
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique et administratif.ve – Les produits McMEL Inc., Saint-Roch-de-l'Achigan (Présentiel)
- Avocat·e, notaire ou CPA fiscaliste entrepreneur·e – Delegatus, Montréal
- Conseiller.ère juridique en droit des affaires – Lobe, Québec (Présentiel)
Offres en vedette
- Avocat.e – droit des assurances – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e ou associé.e en droit de la famille – Recrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires ou associé.e en droit des affaires – Recrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
- Conseiller.ère en technologies prédictives et intelligence artificielle – Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e Juridique – Msb & associés, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e stratégique - droit commercial et contrats – Groupe Montpetit, Montréal (Télétravail)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e plaideur.euse - Droit du travail, Droit administratif et en santé et sécurité au travail – Melançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Montréal
- Parajuriste principal.e et secrétaire corporatif adjoint.e – Kruger – ZSA, Montréal (Hybride)
- Juriste en droit des affaires – Bourassa Boyer Juri-Fisc inc., Vaudreuil-Dorion (Hybride)
- Avocat.e ou notaire fiscalite – Employeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
- Conseiller juridique – ZSA, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des assurances / litige civil – DWF, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique sénior.e – DWF, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique – DWF, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Altia légal, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige – Dunton Rainville, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique – Barreau De Montréal, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique (remplacement congé de maternité) – Barreau De Montréal, Montréal (Hybride)
- Avocat.e sénior.e - Bureau des ententes de recherche – CHU Sainte-Justine, Montréal (Présentiel)
- Conseillere.ère juridique (non syndiqué) – Université De Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
- Avocat.e au conseil conjoint – Le Conseil Conjoint 91, Montréal
- Agent.e à l'assistance aux clientèles – Autorité des Marchés Financiers, Montréal (Présentiel)
- Juriste – CPNSSS, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – L’ordre Des Dentistes Du Québec, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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