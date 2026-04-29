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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 avril

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 avril

L'équipe Droit-Inc

2026-04-29 12:00:20

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridique et administratif.veLes produits McMEL Inc., Saint-Roch-de-l'Achigan (Présentiel)
  2. Avocat·e, notaire ou CPA fiscaliste entrepreneur·eDelegatus, Montréal
  3. Conseiller.ère juridique en droit des affairesLobe, Québec (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Avocat.e – droit des assurancesGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
  2. Avocat.e ou associé.e en droit de la familleRecrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
  3. Avocat.e en droit des affaires ou associé.e en droit des affairesRecrutement Life After Law, Ottawa (Hybride)
  4. Conseiller.ère en technologies prédictives et intelligence artificielleBarreau du Québec, Montréal (Hybride)
  5. Adjoint.e JuridiqueMsb & associés, Montréal (Présentiel)
  6. Avocat.e stratégique - droit commercial et contratsGroupe Montpetit, Montréal (Télétravail)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e plaideur.euse - Droit du travail, Droit administratif et en santé et sécurité au travailMelançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Montréal
  2. Parajuriste principal.e et secrétaire corporatif adjoint.e – KrugerZSA, Montréal (Hybride)
  3. Juriste en droit des affairesBourassa Boyer Juri-Fisc inc., Vaudreuil-Dorion (Hybride)
  4. Avocat.e ou notaire fiscaliteEmployeur confidentiel, Trois-Rivières (Présentiel)
  5. Conseiller juridiqueZSA, Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e en droit des assurances / litige civilDWF, Montréal (Hybride)
  7. Adjoint.e juridique sénior.eDWF, Montréal (Hybride)
  8. Adjoint.e juridiqueDWF, Montréal (Hybride)
  9. Technicien.ne juridiqueAltia légal, Montréal (Hybride)
  10. Avocat.e en litigeDunton Rainville, Montréal (Présentiel)
  11. Adjoint.e juridiqueBarreau De Montréal, Montréal (Hybride)
  12. Adjoint.e juridique (remplacement congé de maternité)Barreau De Montréal, Montréal (Hybride)
  13. Avocat.e sénior.e - Bureau des ententes de rechercheCHU Sainte-Justine, Montréal (Présentiel)
  14. Conseillere.ère juridique (non syndiqué)Université De Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
  15. Avocat.e au conseil conjointLe Conseil Conjoint 91, Montréal
  16. Agent.e à l'assistance aux clientèlesAutorité des Marchés Financiers, Montréal (Présentiel)
  17. JuristeCPNSSS, Montréal (Hybride)
  18. Technicien.ne juridiqueL’ordre Des Dentistes Du Québec, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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