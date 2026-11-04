Top des emplois

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 4 novembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 4 novembre

L'équipe Droit-Inc

2026-11-04 12:00:00

Commenter
Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridiqueGdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e - droit fiscal ou corporatifDroit Fiscal Inc., Terrebonne
  3. Technicien.ne juridique, service de recherche du service juridique indemnisationIntact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en litige civil et commercial, 2 à 5 ans d'expérienceEidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
  5. Avocat.e en litige - 90k à 100k par annéeSegal Santillo, Montréal

Offres en vedette

  1. Avocat.e junior – Litige fiscal (2 à 4 ans)Groupe Montpetit, Montréal
  2. Sociétaire en litige (2 à 4 ans d’expérience)McMillan, Montréal
  3. Professeur.e-superviseur.e – Centre de SherbrookeBarreau du Québec, Sherbrooke
  4. Avocat.e à la conciliationBarreau du Québec, Montréal
  5. Avocat.e criminalisteAide Juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or
  6. Avocat.e en droit de la familleLachkar, Lalande Avocats, Westmount (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique – droit immobilier commercialTotem Recrutement Inc., Montréal
  8. Avocat.e en droit du travail (litige) 3 - 7 ansGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e en litige civil (2 à 4 ans d'expérience)Dufresne Wee, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e – Droit de la santé (sénior)CIUSSSCN, Québec (Hybride)
  3. Avocat.e, réglementaire, services financiersZSA, Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e, Droit bancaire et financementZSA, Montréal (Présentiel)
  5. Conseiller.ère juridiqueZSA, Brossard (Hybride)
  6. Directeur.rice adjoint.e, Service des affaires juridiques et corporativesCentre de services secolaire Marguerite-Bourgeoys, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e en litigePromutuel Assurance, Québec (Hybride)
  8. Spécialiste aux brevets - MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  9. Notaire pour les Partenariats médico-juridiquesJustice Pro Bono, Montréal (Hybride)
  10. Technicien.ne juridiqueCIUSSSCN, Québec (Hybride)
  11. Avocat.e – Droit de la santéCIUSSSCN, Québec (Hybride)
  12. Parajuriste ou parajuriste en formationNelson Champagne Avocats, Montréal
  13. Parajuriste – Droit corporatif et immobilierEspaces Lokalia, Beloeil (Hybride)
  14. Avocat.e – Droit du travail – DAJC – poste permanentCIUSSSCN, Québec (Hybride)
  15. Avocat.e en droit de la familleLe Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
  16. Avocat.e en litige civilLe Palier Juridique Inc., Laval (Hybride)
  17. Responsable des affaires juridiques et corporativesPolycor Inc, Saint-Sébastien-de-Frontenac (Télétravail)
  18. Avocat.e en droit du travailMorissette & Avocat.e.s Inc., Montréal (Hybride)
  19. Parajuriste - Affaires juridiques et secrétariat corporatifMontréal International, Montréal (Hybride)
  20. Notaire - Immobilier commercial et financementGroupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Hybride)
  21. Avocat.e, droit commercialZSA, Montréal (Présentiel)
  22. Avocat.e - litigeiA Groupe financier, Montréal (Hybride)
  23. Adjoint.e juridique aux brevets - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  24. Adjoint.e juridique aux brevets - MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  25. Adjoint.e juridique sénior.e - droit des affaires - salaire jusqu'à 85 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  26. NotaireVille De Québec, Québec (Hybride)
  27. Avocat.e sénior.eCCQ, Montréal (Hybride)
  28. Avocat.e – Litige civil et commercialGroupe Elem inc., Québec

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

Partager cet article:

201
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Action collective contre Éconofitness
2.
Comment un grand cabinet mise sur la défense
3.
Cyberattaques : les clients des cabinets aussi exposés
4.
Avocat à un million : cessez de vendre vos heures
5.
Cannabis hors travail : jusqu’où peut aller l’employeur?
EMPLOIS

EN VEDETTE