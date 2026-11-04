Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 4 novembre
L'équipe Droit-Inc
2026-11-04 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique – Gdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - droit fiscal ou corporatif – Droit Fiscal Inc., Terrebonne
- Technicien.ne juridique, service de recherche du service juridique indemnisation – Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial, 2 à 5 ans d'expérience – Eidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige - 90k à 100k par année – Segal Santillo, Montréal
Offres en vedette
- Avocat.e junior – Litige fiscal (2 à 4 ans) – Groupe Montpetit, Montréal
- Sociétaire en litige (2 à 4 ans d’expérience) – McMillan, Montréal
- Professeur.e-superviseur.e – Centre de Sherbrooke – Barreau du Québec, Sherbrooke
- Avocat.e à la conciliation – Barreau du Québec, Montréal
- Avocat.e criminaliste – Aide Juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or
- Avocat.e en droit de la famille – Lachkar, Lalande Avocats, Westmount (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – droit immobilier commercial – Totem Recrutement Inc., Montréal
- Avocat.e en droit du travail (litige) 3 - 7 ans – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e en litige civil (2 à 4 ans d'expérience) – Dufresne Wee, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Droit de la santé (sénior) – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Avocat.e, réglementaire, services financiers – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e, Droit bancaire et financement – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – ZSA, Brossard (Hybride)
- Directeur.rice adjoint.e, Service des affaires juridiques et corporatives – Centre de services secolaire Marguerite-Bourgeoys, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige – Promutuel Assurance, Québec (Hybride)
- Spécialiste aux brevets - Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Notaire pour les Partenariats médico-juridiques – Justice Pro Bono, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Droit de la santé – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Parajuriste ou parajuriste en formation – Nelson Champagne Avocats, Montréal
- Parajuriste – Droit corporatif et immobilier – Espaces Lokalia, Beloeil (Hybride)
- Avocat.e – Droit du travail – DAJC – poste permanent – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille – Le Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil – Le Palier Juridique Inc., Laval (Hybride)
- Responsable des affaires juridiques et corporatives – Polycor Inc, Saint-Sébastien-de-Frontenac (Télétravail)
- Avocat.e en droit du travail – Morissette & Avocat.e.s Inc., Montréal (Hybride)
- Parajuriste - Affaires juridiques et secrétariat corporatif – Montréal International, Montréal (Hybride)
- Notaire - Immobilier commercial et financement – Groupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Hybride)
- Avocat.e, droit commercial – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e - litige – iA Groupe financier, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique aux brevets - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Adjoint.e juridique aux brevets - Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique sénior.e - droit des affaires - salaire jusqu'à 85 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Notaire – Ville De Québec, Québec (Hybride)
- Avocat.e sénior.e – CCQ, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Litige civil et commercial – Groupe Elem inc., Québec
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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