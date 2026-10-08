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Boutiques de litige : Woods, seul montréalais du palmarès

Boutiques de litige : Woods, seul montréalais du palmarès

Thomas Vernier

2026-10-08 13:15:25

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Le cabinet figure au classement depuis 2012. Cette année encore, aucun autre cabinet montréalais ne l'accompagne…


Clément Gascon - source : Woods

Woods est le seul cabinet montréalais parmi les 15 meilleures boutiques de litige au Canada, selon le palmarès 2026 du magazine Canadian Lawyer, publié mercredi.

La firme figure dans chacune des éditions depuis 2012. Les répondants ont salué sa taille et le calibre de ses plaideurs chevronnés, dont un ancien juge de la Cour suprême du Canada.

Il s'agit de l'honorable Clément Gascon, qui a siégé au plus haut tribunal du pays à partir de 2014 et s'est joint à Woods comme avocat-conseil principal au printemps 2020. Le cabinet a aussi recruté en 2024 un juge à la retraite de la Cour supérieure, l'honorable André Prévost.

473 votes, 57 cabinets

Le palmarès, publié tous les deux ans, en est à sa huitième édition. Entre avril et juin, des avocats, des juristes d'entreprise et des clients ont classé jusqu'à dix cabinets par ordre de préférence. Au total : 473 votes, portant sur 57 cabinets en lice. Seules les firmes tirant la majorité de leurs revenus du litige pouvaient être retenues.


Woods figure parmi les dix lauréats de l'Est du Canada, aux côtés notamment de Lenczner Slaght, Lax O'Sullivan Lisus Gottlieb et Henein Hutchison Robitaille. Cinq cabinets de l'Ouest complètent la liste. Le magazine ne les classe pas entre eux.

Des dossiers qui coûtent plus cher

L'analyse qui accompagne le palmarès relève la hausse des coûts des dossiers, notamment ceux des experts et des débours. « Le coût de ces dossiers a considérablement augmenté », observe Richard M. Bogoroch, fondateur et associé directeur du cabinet torontois Bogoroch & Associates. (traduction libre)

Autre priorité des lauréats : la formation des jeunes avocats. Chez Adair Goldblatt Bieber, on leur confie tôt de vraies responsabilités. « La seule façon d'apprendre ce métier, c'est d'aller sur le terrain », résume son associé directeur, Jordan Goldblatt.

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