Dans les cabinets : conférences, événements et rencontres

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on vous fait un récapitulatif…

Gowling WLG

La cinquième édition du Forum Tech de Gowling WLG aura bientôt lieu.

Cette année, les discussions porteront sur :

L’adoption de l’IA : conjuguer création de valeur et gestion des risques



Les investissements et les F&A à l’ère de l’IA

La gouvernance de l’IA dans un contexte en pleine évolution

Lavery

La semaine dernière, le cabinet a accueilli plus de 115 invités au Port de Québec pour vivre une des 8 soirées de spectacle pyromusical présentée dans le cadre des Grands Feux Loto-Québec.

PFD Avocats

Le 25 août dernier, une partie de l’équipe en litige immobilier et construction du cabinet PFD Avocats a participé au premier événement organisé conjointement par CREW M et Elles de la construction.

Cette initiative a réuni les milieux de l'immobilier commercial et de la construction autour de discussions portant notamment sur la gestion de projets, la collaboration, le leadership et les relations entre les différentes parties prenantes.

BCF







Misha Benjamin et Paul Gagnon, associés, avocats et co-leaders du groupe Technologies et IA chez BCF, seront parmi les organisateurs et intervenants du workshop Intelligence artificielle, licences et contrats, organisé par le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI à Strasbourg les 24 et 25 septembre prochains.

Stein Monast

Le 16 septembre prochain, DCC-CSC Section de Montréal (Devis de construction Canada) accueillera l’associé, Samuel Massicotte, pour un souper-conférence à Montréal.

Accompagné de Félix-Olivier Charron, étudiant en droit, ils expliqueront le rôle du témoin expert, le cadre juridique applicable et les pièges à éviter pour préserver la valeur d'un rapport d'expertise devant les tribunaux.