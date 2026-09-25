Les avocats sont entraînés à tout résoudre seuls. Une coach propose un « seuil d'aide » : le critère chiffrable pour savoir quand le fait maison commence à coûter cher..



Stephanie A. Everett - source : LinkedIn

Les avocats sont exceptionnellement doués pour trouver des réponses : on leur tend un problème complexe, ils recherchent, analysent et creusent jusqu'à comprendre. « Vous pouvez comprendre à peu près n'importe quoi. La meilleure question est : devriez-vous? », lance Stephanie Everett, coach d'affaires en chef de Lawyerist, dans un texte publié sur la plateforme américaine (traduction libre, comme les autres citations de ce texte).

Son constat : « Il n'y a pas de prix en fin d'année pour le propriétaire de cabinet qui a personnellement appris à faire le plus de choses. Vous n'obtenez pas de points bonis pour avoir bâti votre cabinet en mode difficile. » Or, bien des propriétaires tentent discrètement d'être à la fois le meilleur avocat du cabinet, son PDG, son directeur financier, son stratège marketing, son directeur RH et son expert en IA — par souci d'économie, par besoin de contrôle, ou par simple habitude d'être celui qui connaît la réponse.

Le fait maison n'est pas gratuit

Quand vient le temps d'évaluer une aide externe, on compare souvent le coût d'un expert... à zéro. Erreur, plaide l'auteure : 20 heures de recherche pour un problème qu'un spécialiste réglerait en deux; six mois d'expérimentation sur une stratégie vouée à l'échec; la mauvaise embauche, la mauvaise technologie, des services sous-tarifés. « Il y a un coût à la courbe d'apprentissage. »

Et un coût à être trop proche du problème : à force de connaître toutes les raisons pour lesquelles les choses sont comme elles sont, l'état actuel du cabinet finit par sembler inévitable. La valeur d'un regard extérieur tient souvent à une seule question dérangeante : « Pourquoi faites-vous ça de cette façon? »

Le « seuil d'aide » : trois signaux

La solution n'est pas d'externaliser toutes les décisions difficiles — il faut assez de connaissances d'affaires pour poser les bonnes questions et évaluer les conseils reçus. Mais il existe un point de bascule, que l'auteure nomme le « seuil d'aide » : il est franchi « quand les enjeux d'une mauvaise décision dépassent largement le coût d'un accompagnement expert ». Embauche majeure, refonte tarifaire, investissement technologique important : « ce n'est probablement pas le moment de vous fier exclusivement à quelques articles et à votre instinct ».

Deuxième signal : le problème qui revient sans cesse. Si « réparer l'accueil » ou « améliorer la rentabilité » figure à votre liste de priorités pour un troisième trimestre de suite, « vous n'avez peut-être pas besoin d'un autre élan de discipline. Vous avez peut-être besoin d'une autre perspective ».

Troisième signal : quand devenir soi-même expert n'a aucune valeur stratégique. L'IA en est l'exemple parfait : chaque propriétaire doit comprendre ce que l'IA peut faire et où sont les risques — sans devenir expert en implantation. « Votre travail est d'en comprendre assez pour mener votre cabinet à travers le changement. »

L'expertise, c'est de la compression

On croit embaucher un expert pour son savoir. C'est seulement une partie de la valeur : « Ce que vous achetez vraiment, c'est de la compression » — des centaines de problèmes déjà vus, des erreurs déjà observées ailleurs, des questions que vous n'auriez pas su poser. « Six mois d'essais-erreurs deviennent six semaines. C'est du levier. » Le même principe vaut pour l'apprentissage entre pairs, dans les conférences et groupes de propriétaires de cabinets — une avenue à explorer aussi du côté des ressources du Barreau et des associations professionnelles pour les praticiens d'ici en phase de croissance.

Et non, chercher de l'aide ne signifie pas céder le volant : le stratège éclaire les options, l'expert raccourcit la courbe d'apprentissage — « vous êtes toujours propriétaire de la décision. Vous avez simplement amélioré les intrants ».

Avant de replonger seul dans un terrier de recherche, l'auteure suggère quatre questions : apprendre ceci est-il vraiment le meilleur usage de mon temps? Que coûterait une mauvaise décision au cabinet? Depuis combien de temps est-ce que j'essaie de régler ce problème? Et qui sait déjà quelque chose que j'ignore? « La meilleure raison de demander de l'aide n'est pas que vous êtes incapable de trouver. C'est que vous n'avez pas à tout apprendre à la dure. »