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L’agenda des cabinets

L’agenda des cabinets
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-25 13:15:08

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Comme chaque semaine, Droit-inc passe en revue les dernières actualités de vos cabinets…

Langlois

Le Tournoi annuel de balle-molle du Jeune Barreau de Québec a récemment eu lieu. Parmi les participants : plusieurs membres de Langlois.

« Malgré leur fine stratégie et leurs efforts soutenus, ils se sont inclinés devant l’impressionnante équipe du Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a finalement décroché les grands honneurs du tournoi », souligne le cabinet.

Gowling WLG

Le cabinet Gowling WLG a accueilli les membres de l’Union Internationale des Avocats à l’occasion d’une réception marquant le début de leur séminaire montréalais sur l’IA et le règlement des différends, durant laquelle Me Marie-France Le Bel, première conseillère au Barreau de Montréal a également pris la parole.

Lavery

Lavery a accueilli à Montréal la rencontre annuelle 2026 du World Services Group (WSG).

« En réunissant des dirigeants, diplomates, universitaires, entrepreneurs et professionnels du droit d’ici et d’ailleurs, les discussions ont fait ressortir le constat que dans un environnement où l’incertitude devient structurelle, la capacité à comprendre les transformations en cours et à en anticiper les répercussions devient elle-même un avantage stratégique ».


TCJ

À l’occasion du Congrès 2026 de la Fédération québécoise des municipalités, Annie Aubé, associée, et Amélie Savard, avocate chez TCJ, ont présenté les grands rouages de l’encadrement des chiens dangereux : pouvoirs municipaux, rôles des différents intervenants, étapes du processus décisionnel et précautions à prendre avant d’agir.

Au cours de cette conférence d’une heure, elles sont revenues sur les différentes étapes d’une intervention municipale, de l’évaluation de la situation jusqu’à la prise de décision.

Cain Lamarre

En tant que partenaire du Rouge et Or, le cabinet Cain Lamarre se dit fier d'appuyer un programme qui fait rayonner l'excellence sportive et académique depuis de nombreuses années.

« Cette présence sur le terrain reflète bien notre engagement quotidien : être aux côtés des entreprises, des organisations et des entrepreneurs que nous accompagnons dans leurs projets, leurs ambitions et leur développement ».

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