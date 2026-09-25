Ça bouge sur les campus

Que s’est-il passé dans vos facultés ces derniers jours? On vous fait notre traditionnel récapitulatif…

Université Laval

Khashayar Haghgouyan - source : Université Laval

Le professeur Khashayar Haghgouyan a obtenu une subvention du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour mener un projet de recherche consacré au pouvoir fédéral de dépenser et à ses effets sur l’autonomie fiscale des provinces.

Intitulé « Le pouvoir fédéral de dépenser face à l’autonomie fiscale des provinces: vers un fédéralisme fiscal décentralisé et coordonné – leçons tirées des expériences canadienne, belge et australienne », le projet a été retenu à la suite d’un appel à projets thématique lancé dans le cadre du Programme d’appui à la recherche du Secrétariat.

Réal McKenzie - source : Université de Montréal

À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Comité Droit autochtone, en collaboration avec la Faculté de droit, organise deux activités consacrées aux enjeux juridiques touchant les peuples autochtones.

Le Comité recevra notamment le chef Réal McKenzie, ancien chef de la Nation innue de Matimekush-Lac John et figure reconnue dans le dossier des revendications territoriales. La rencontre permettra de revenir sur son parcours et d’aborder les principaux enjeux liés aux droits territoriaux des peuples autochtones.

Le Comité présentera également une ciné-conférence autour du documentaire réalisé par Myriam Berthelet, Mathieu Fournier et Mélanie Lameboy.

Université d’Ottawa

Andrée Dallaire et Christian Brunelle - source : Université d’Ottawa

Chaque année, la Section de droit civil souligne le parcours de diplômés qui se distinguent par leur leadership, leur rigueur professionnelle et leur contribution au rayonnement de la communauté juridique en leur remettant l’Ordre du mérite.

Lors de la 73e Rentrée solennelle du 9 septembre dernier, deux juristes faisant figure de chefs de file dans leur secteur respectif se sont vu remettre l’Ordre du mérite : l’honorable Christian Brunelle, président du Tribunal des droits de la personne, et Me Andrée Dallaire, qui a mené une carrière de haut niveau en droit et en finance et qui se distingue par son leadership philanthropique et son engagement social.