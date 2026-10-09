Les cabinets font parler d’eux

Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? Droit-inc vous fait un récapitulatif…

De Grandpré Chait

Le 1er octobre dernier, plus de 200 personnes se sont réunies au Salon Richmond, à Montréal, à l’occasion du cocktail biennal organisé par le cabinet.

« Ce rendez-vous rassemble nos client.e.s, partenaires d’affaires et collègues pour prendre le temps d’échanger, renforcer les liens et créer de nouvelles connexions », souligne De Grandpré Chait.

Cain Lamarre

Cain Lamarre se dit fier d’avoir participé à CTIA Outlook 2026, la conférence et exposition de l’Association de l’industrie textile canadienne (Canadian Textile Industry Association).

TCJ

Jeudi dernier avait lieu le Gala des Fidéides, une soirée qui rassemble la communauté d’affaires de la région de Québec afin de souligner le parcours et la réussite entrepreneuriale de ses entreprises.

Partenaire de l’événement, TCJ était représenté par Yannick Crack, Céline Plante, Yves Lacasse et Laurie Vandal-Fortin.

Bobby Doyon, directeur de la place d’affaires de Québec, a également pris part à la soirée à titre de coprésentateur dans la catégorie Saine gouvernance.





BCF



BCF a également été partenaire du Gala Les Fidéides de la CCIQ Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

« Les Fidéides ont célébré les entreprises et les organisations qui font rayonner la région par leur croissance, leur innovation, leur leadership et leurs ambitions », mentionne le cabinet.