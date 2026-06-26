Les cabinets multiplient les engagements : philanthropie, innovation et affaires à l’honneur

Comme chaque semaine, Droit-inc passe en revue toutes les dernières actualités de vos cabinets.

Cain Lamarre

Cain Lamarre a été partenaire du tournoi de golf annuel de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Nord‑Ouest (CCANO), qui s’est tenu le 18 juin dernier au profit du Centre de prévention du suicide d’Abitibi‑Ouest.

« Cette journée a permis à nos équipes de mieux comprendre les réalités propres aux concessionnaires automobiles du Nord‑Ouest du Québec, tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur », souligne le cabinet.

Lavery

Beatrice Ngatcha, avocate chez Lavery a participé au panel «Innover ensemble: Forces et leviers de l’écosystème québécois en transition énergétique», présenté dans le cadre du Sommet Énergie et Transport - Trajectoire d’innovation.

« Les échanges ont mis en lumière l’importance d’un maillage efficace entre les institutions, les centres de recherche appliquée, les réseaux sectoriels et les entreprises privées afin d’accélérer le développement et l’adoption de solutions concrètes pour les secteurs de l’énergie et du transport ».







PFD

Le cabinet PFD était présent au Congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se tenait les 17, 18 et 19 juin derniers sous le thème « L’humain au cœur de la gestion ».

Mes Stéphanie Provost et Justine Carli-Trudeau y représentaient l’équipe en droit municipal. Me Provost a également agi à titre de conférencière lors de la formation « Protéger sans exproprier : bien utiliser les articles 245 et suivants LAU », présentée dans le cadre du congrès.

TCJ

Le 5 juin dernier, Normand Therrien, le président et chef de la direction de TCJ, participait à un dîner-conférence à Saint-Hyacinthe avec l’associé, Jean Charest, portant sur les grands enjeux internationaux qui redéfinissent l’environnement d’affaires.

Osler

Osler a pris part à la 35e édition de l’événement « Pédalez pour les enfants », au profit de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Tous ensemble, cyclistes, bénévoles et donateurs ont recueilli l’impressionnante somme de 560 000 $, dépassant ainsi l’objectif de 500 000 $! Depuis sa création, cette initiative a permis de récolter plus de 16 millions de dollars pour faire progresser les soins et la recherche en pédiatrie ».

