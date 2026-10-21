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Norton Rose Fulbright déménage à Calgary

Norton Rose Fulbright déménage à Calgary
Thomas Vernier

Thomas Vernier

2026-10-21 10:30:21

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Norton Rose Fulbright inaugure de nouveaux locaux à Calgary, pensés pour recevoir les clients...


Jennifer Teskey - source : Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright Canada a emménagé dans de nouveaux bureaux à Calgary, a annoncé le cabinet en octobre.

Conçus « en pensant aux clients », les nouveaux locaux doivent offrir un cadre moderne pour les discussions stratégiques et la résolution de problèmes, selon le communiqué. Le cabinet y voit le signe de son investissement continu à Calgary.

« Ce déménagement va au-delà du lieu où nous travaillons. Il renforce la façon dont nous nous rassemblons pour nos clients », affirme l'associée directrice pour le Canada, Jennifer Teskey (traduction libre). La nouvelle équipe calgarienne pourra ainsi s'appuyer « sur toute la force de notre réseau canadien et mondial », ajoute-t-elle.


Elizabeth Williams - source : Norton Rose Fulbright Canada LLP
Pour l'associée directrice du bureau de Calgary, Elizabeth Williams, les nouveaux locaux offriront « un lieu accueillant » où clients et collègues pourront nouer des liens et s'attaquer ensemble à des problèmes complexes.



Le cabinet tiendra prochainement des portes ouvertes pour ses clients.

La nouvelle adresse du bureau de Calgary est le 888 3rd Street SW, Suite 3400, Calgary, AB T2P 5C5, Canada.

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