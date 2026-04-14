Cap sur la Cour suprême pour quatre juristes de l’UdeM

Trois diplômées et une étudiante de l’UdeM se joignent à la Cour suprême du Canada. Qui sont-elles?

Karmina Asharyzad - source : LinkedIn

Quatre étudiantes et diplômées de l’Université de Montréal ont été sélectionnées comme auxiliaires juridiques à la Cour suprême du Canada pour l’année 2027-2028.

Karmina Asharyzad, étudiante à la maîtrise en droit, ainsi que Béatrice Grace-Castonguay, Lamia Kaouass et Danoé Tanguay, diplômées de la Faculté de droit, feront leur entrée au sein de la plus haute instance judiciaire du pays.

D’une durée d’un an, ces stages très convoités offrent une immersion exceptionnelle dans le travail de la Cour suprême. Les auxiliaires juridiques y jouent un rôle clé : elles effectuent des recherches approfondies, rédigent des mémoires destinés aux juges et contribuent directement à l’analyse des dossiers, souligne la faculté.

Béatrice Grace-Castonguay - source : LinkedIn

Karmina Asharyzad, avocate, poursuit actuellement une maîtrise sous la direction du professeur. Ses recherches portent sur l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, en particulier sur la notion de motifs analogues. Elle rejoindra le cabinet de l’honorable

Béatrice Grace-Castonguay est pour sa part candidate à la maîtrise à l’Université de Cambridge, où elle se spécialise en droit constitutionnel et en droit international en tant que boursière Jacobson. Elle intégrera le cabinet de l’honorable Malcolm Rowe.

Son parcours comprend près de trois années comme assistante de recherche en droit constitutionnel auprès de la professeure Danielle Pinard, ainsi qu’une implication à la Chaire de recherche du Canada sur les droits de la personne et la justice réparatrice internationale dirigée par la professeure Miriam Cohen.







Lamia Kaouass - source : LinkedIn

Lamia Kaouass travaille actuellement comme avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, où elle a collaboré avec les équipes des honorableset. Elle se joindra au cabinet du très honorable





Danoé Tanguay - source : LinkedIn

Enfin, Danoé Tanguay, diplômée de la maîtrise en 2024 sous la direction de la professeure, fait également partie des juristes sélectionnées. Son mémoire, Essai sur les justifications et les flexibilités du droit des brevets, a été accepté à l’unanimité avec la mention « Exceptionnel ». Elle intégrera le cabinet de l’honorable