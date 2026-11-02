École du Barreau : 81 % de réussite au Bloc 1 après un an

Le taux de réussite du Bloc 1 bondit de 15 points pour la cohorte 2025-2026. Une fac de droit arrive en tête des facultés, à 93 %.

Belle remontée à l'École du Barreau.

Selon son bilan statistique de l'année 2025-2026, daté du 15 octobre et mis en ligne le 30 octobre, 1 145 des 1 414 personnes inscrites ont réussi le Bloc 1 après un an, soit 81 %.

Pour la cohorte précédente, ce taux n'était que de 66 % (889 sur 1 356). Il atteignait 78 % en 2023-2024.

Parmi les inscrits de 2025-2026, 16 % sont toujours en cours de Bloc 1, 2 % ont subi un échec définitif et 1 % se sont désistés.

Par faculté de provenance, les taux de réussite après un an s'établissent ainsi :

- Université de Sherbrooke : 93 % (242 sur 259);

- Université Laval : 90 % (214 sur 237);

- Université de Montréal : 87 % (316 sur 365);

- Université McGill : 81 % (78 sur 96);

- UQAM : 76 % (96 sur 126);

- Université d'Ottawa : 74 % (116 sur 157).

Les candidats issus du cheminement par équivalences ferment la marche, à 48 %. Près de la moitié d'entre eux (46 %) sont toutefois toujours en cours.

L'Université de Sherbrooke n'a pas tardé à s'en réclamer. Dans une nouvelle publiée le 30 octobre, sa Faculté de droit affirme qu'elle « se classe à nouveau au premier rang des universités québécoises pour l'année 2025-2026 ».

À l'autre bout, l'Université d'Ottawa ferme encore la marche parmi les facultés. Elle occupait déjà le bas du classement dans les résultats que nous rapportions en 2024.

Comment expliquer la remontée? L'École signale avoir offert, depuis 2025-2026, de nouveaux guides de préparation et des simulations d'examen en contexte authentique. Ces outils visent à aider les candidats à comprendre les attentes de chacun des trois secteurs du Bloc 1. Elle observe aussi une « corrélation probante » entre la complétion du module de préparation en droit appliqué et la performance à cet examen.

L'École invite toutefois à la prudence dans les comparaisons. Le nouveau programme, en place depuis l'automne 2023, permet une reprise supplémentaire par examen et des reports sans justification. Il laisse aussi trois ans pour terminer les blocs 1 et 2.

Sous l'ancien programme, de 2005 à 2023, le taux moyen de réussite à la première tentative était de 64 %, et 21 % des candidats avaient échoué après un an.

Pour passer au Bloc 2, les candidats doivent obtenir au moins 60 % à chacun des examens du Bloc 1.