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Tour d’horizon des campus : distinctions, nouveaux professeurs et justice autochtone

Tour d’horizon des campus : distinctions, nouveaux professeurs et justice autochtone
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-26 13:15:55

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Que s’est-il passé dans vos facultés ces derniers jours? On vous fait un récapitulatif des dernières nouvelles…


Source : Université Laval

Université Laval

La Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) a pris part aux audiences du Tribunal permanent des peuples (TPP) consacrées aux enfants autochtones disparus et aux tombes anonymes au Canada, qui se sont tenues du 25 au 29 mai dernier.

Cette initiative fait suite à une demande d’enquête déposée en 2024 par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM).

Source : Université de Montréal
Université de Montréal

La Faculté vient d’accueillir trois nouveaux collègues au sein de son corps professoral. Charles Breton‑Demeule, professeur adjoint, enseignera le Droit administratif général ainsi que le Droit des biens. François Le Moine, professeur adjoint, offrira les cours Fondements du droit et Théories du droit. Enfin, Audrey Ferron Parayre, professeure agrégée, enseignera le Droit de la santé, Personnes physiques et famille ainsi qu’Obligations 2.





Université de Sherbrooke

Source : Université de Sherbrooke

Trois stagiaires postdoctoraux de la Faculté de droit ont obtenu des bourses d’excellence du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). Tiphaine Dourges et Jérémy Elmerich se voient chacun attribuer une aide de 110 000 $, tandis qu’Atagün Mert Kejanlioglu reçoit une bourse de 90 000 $, afin de soutenir la poursuite de leurs travaux de recherche.

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