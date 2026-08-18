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Une étudiante récompensée

Une étudiante récompensée
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-18 12:00:13

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Un cabinet spécialisé en droit criminel et pénal de l’Outaouais a récompensé une étudiante pour son parcours et son engagement.


Justine Morin-Laporte - source : LinkedIn

Justine Morin-Laporte, étudiante au baccalauréat en droit à l’Université du Québec en Outaouais, est la récipiendaire de la Bourse d’excellence en droit criminel et pénal décernée par CSG Avocats.

Sur LinkedIn, l’étudiante s’est dite reconnaissante de cette distinction, qu’elle considère comme un encouragement à poursuivre son parcours juridique avec détermination.

« Recevoir cette distinction de la part d’un cabinet reconnu pour son expertise et composé d’une équipe aussi engagée est une belle marque de confiance. Cette reconnaissance me motive à poursuivre mon parcours avec rigueur et détermination », a-t-elle déclaré.


Engagée dans la vie étudiante, Justine Morin-Laporte est présidente de la section étudiante de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec. Elle occupe également la présidence du Comité Débat – Droit de sa faculté.

Décernée par CSG Avocats, la Bourse d’excellence en droit criminel et pénal s’adresse à une personne étudiante de deuxième année du baccalauréat en droit de l’UQO. Elle vise à soutenir la relève juridique et à reconnaître une personne étudiante qui s’est particulièrement illustrée dans le domaine du droit criminel et pénal.

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