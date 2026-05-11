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Une relève étudiante engagée rejoint Pro Bono Étudiants

Une relève étudiante engagée rejoint Pro Bono Étudiants
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-11 12:00:26

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Une nouvelle cohorte d’étudiants en droit rejoint l’organisation. Qui sont les personnes sélectionnées?

Pro Bono Étudiants vient de dévoiler ses nouveaux coordonnateurs et coordonnatrices de programme pour l’été 2026-2027. Alors, qui retrouvera-t-on du côté des universités québécoises?


Lynn-Aelle Léveillé - source : Pro Bono Students

Lynn-Aelle Léveillé

Lynn-Aelle Léveillé entame sa troisième année en droit à l’Université d’Ottawa. Au cours de son parcours académique, celle-ci a développé un intérêt particulier pour les enjeux géopolitiques et économiques, ainsi que pour les droits humains.


Aysha Khan - source : Pro Bono Students

Aysha Khan

Étudiante également à l’Université d’Ottawa, en deuxième année de droit, Aysha rejoint l’équipe en tant que coordonnatrice de programme.

Très investie dans la vie étudiante, elle se distingue par sa passion pour le débat et l’art oratoire, forgée par son engagement au sein du Comité Débat ainsi qu'au fil de plusieurs concours.



Eva Clancy

Eva Clancy - source : Pro Bono Students

La jeune femme est étudiante en deuxième année au programme BCL/JD de l'Université McGill, après avoir complété un baccalauréat en géologie.


Charlotte Di Paolo - source : Pro Bono Students
Charlotte Di Paolo


Étudiante en droit à McGill, Charlotte Di Paolo en est à sa deuxième année à titre de coordonnatrice au sein d’Étudiantes pro bono du Canada.




Rameen Muzaffar - source : Pro Bono Students

Rameen Muzaffar

Rameen Muzaffar entamera sa troisième année au baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Son implication auprès de la Clinique d’information juridique du Y des femmes lui a permis de constater que le droit est un vecteur de transformation des inégalités sociales.



Manisha Saha - source : Pro Bono Students
Manisha Saha


La jeune femme est actuellement étudiante en deuxième année du baccalauréat en droit à l’Université de Montréal, ainsi que titulaire d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en études féministes de l’Université McGill.




Colin Renaud
Colin Renaud - source : Pro Bono Students


Étudiant en droit engagé à l’UQAM, Colin Renaud s’implique activement pour renforcer l’accès à la justice et rapprocher le droit des réalités sociales.


Tricia Lacasse - source : Pro Bono Students
Tricia Lacasse


La jeune femme termine sa première année au baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal.





Sophia Lifi
Sophia Lifi - source : Pro Bono Students


Sophia Lifi est étudiante en droit à l’Université de Sherbrooke et entamera une maîtrise en droit international et politique internationale appliqués (LL.M.) à la suite de son baccalauréat.


Doria Altawil - source : Pro Bono Students


Doria Altawil


Doria Altawil est étudiante au baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke et entamera sa troisième année à l’automne 2026.



Camille De Dorlodot - source : Pro Bono Students



Camille De Dorlodot

Camille De Dorlodot est étudiante à l’Université Laval. Sensibilisée très tôt aux inégalités sociales, elle s’est engagée dans le milieu communautaire dès son adolescence.

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