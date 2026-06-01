Un chœur d’avocats basques se produit au Québec!

Un des rares chœurs au monde constitués intégralement de juristes sera de passage aux Barreaux de Longueuil et de Montréal. Une bonne excuse pour en savoir plus sur cette formation originale…



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Après un premier concert le weekend dernier à la Maison de la musique pour l'association des Basques à Québec (Euskaldunak Québec), le chœur du Barreau de Biscaye, d’origine basque, rendra visite au Barreau de Longueuil et à la Cour d’appel le mercredi 3 juin, puis au Barreau de Montréal le lendemain (4 juin). Il est également possible qu’il offre un concert solidaire dans un espace civique ou religieux au cours de son passage dans la province.

Une visite professionnelle, culturelle et humaine

Fondé en 1994 et premier du genre en Espagne, le chœur du Barreau de Biscaye, ou Coro Del Icabizkaia, réunit 27 choristes particuliers, puisque ce sont tous des avocats en activité.

Jusqu’à aujourd’hui, ce groupe très actif a réalisé des prestations dans des tribunaux, des barreaux, des entités publiques et privées, ainsi que des congrès d’une panoplie de villes à travers le monde : Paris, Bordeaux, Bruxelles, Dublin, Milan, Lisbonne, Vérone, Buenos Aires, Caracas, New York, Rio de Janeiro, Melbourne, La Havane, Lima… et maintenant Québec, Longueuil et Montréal!

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« Nous venons au Québec parce que nous avons appris qu'il existait un chœur de juristes au Barreau de Laval, même s’il n’est plus très actif. Nous nous réunirons d’ailleurs avec eux », nous raconte, membre du groupe.L’avocate ajoute qu’en dehors de cette coïncidence, chaque déplacement du chœur permet de réaliser des échanges professionnels, culturels et solidaires.

« Dans toutes nos prestations, dit-elle, nous nous efforçons, avec dévouement et passion, d'être de dignes représentants de la profession d'avocat de Bizkaia. Mais nous nous engageons aussi dans la promotion et la diffusion de la culture, en plus de servir une mission sociale en participant à des concerts de bienfaisance pour diverses institutions à caractère assistantiel (maisons de retraite, organismes d’aide alimentaire, hôpitaux, etc.). »





Du cœur aux cordes vocales

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Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un loisir, que le chant n’est pas pris au sérieux au sein du chœur du Barreau de Biscaye, qui répète tous les mardis et jeudis de 14h à 15h avec une directrice musicale professionnelle.

« Au Pays basque, c'est l'heure du dîner, donc nous mangeons moins ces jours-là avant de retourner au travail. C’est pour cela que nous sommes tous minces et beaux, ha ha! » plaisante Me Bermejo.

Mais plus sérieusement, peut-on concilier une pratique juridique exigeante et du chant ? Tout à fait, selon notre interlocutrice, qui explique qu’en plus de leur amour commun pour la musique et le chant, les choristes se détendent du stress du travail, justement.

Quant à leur répertoire, ce dernier est assez varié. « Nous interprétons des chansons du folklore dans notre langue distinctive, le basque, ainsi que des chansons populaires et de la musique sacrée polyphonique », indique l’avocate, impatiente de se produire et de rencontrer ses confrères au Québec.

Certains juristes, comme Me Jocelyne Rancourt, attendent eux aussi de pied ferme l’arrivée de cette délégation espagnole.

« Au-delà de la dimension institutionnelle, mentionne-t-elle, cette visite met en lumière une réalité peu connue mais particulièrement riche : la pratique du chant choral au sein de la profession juridique. Ces échanges permettent de créer des liens humains forts entre juristes de différents systèmes de droit, tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle des pratiques professionnelles. »