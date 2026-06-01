Le JBM récompense ses bénévoles de l’année

Les Prix des bénévoles du JBM ont été décernés. Qui sont les heureux lauréats?

Le Jeune Barreau de Montréal a dévoilé ses Prix des bénévoles 2025-2026, remis le 21 mai dernier lors de son assemblée générale annuelle tenue à la Cour d’appel du Québec.

Ces distinctions visent à souligner l’implication exceptionnelle de ses membres au sein de l’organisation.

Me Jie Zhu – Prix nouvelle recrue

Me Jie Zhu s’est illustrée au sein du Comité recherche et législation du JBM. Elle y agit notamment comme correctrice des articles destinés à publication et contribue activement à l’alimentation du blogue du Jeune Barreau.

Elle pratique actuellement chez Revenu Québec.

Frédérik Bergeron - source : LinkedIn

Me Frédérik Bergeron – Prix engagement continu

Avocat chez Deloitte, Me Frédérik Bergeron est impliqué depuis plusieurs années au sein du Comité Technologies de l'information.

Son engagement se traduit particulièrement par son rôle au sein du sous-comité logistique ainsi que par sa contribution à la bonification de la journée de formation Legal IT, souligne le JBM.

Alida Douce Kamaliza - source : LinkedIn

Me– Prix services pro bono



Me Alida Douce Kamaliza est avocate au sein de la Société de transport de Montréal.

Son engagement bénévole s’est manifesté au sein de plusieurs comités et initiatives, notamment lors du Souper à la Maison du Père, de la Clinique juridique téléphonique, ainsi que lors d’événements majeurs du JBM tels que la Rentrée judiciaire et le Gala annuel 2025.

Me Inès Maarouf – Prix bénévole de l’année

Inès Maarouf - source : Gowling WLG

Avocate chez Gowling WLG, Me Inès Maarouf est très impliquée au sein du comité CTI, notamment dans l’organisation de Legal IT et Legal IT X.

Elle contribue également à l’innovation juridique au sein du JBM et agit comme bénévole principale du sous-comité des commandites.