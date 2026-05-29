Une nouvelle pointure chez Bernard & Brassard

Preuve que le cabinet poursuit son expansion, une avocate expérimentée vient renforcer ses rangs pour accompagner les entreprises du secteur de la construction…



Gabrielle Bourque - source : Bernard & Brassard

Certains avocats attirent notre attention dès le début de leur carrière. C’est le cas de Me Gabrielle Bourque, que Droit-inc a rencontrée dès 2018, alors qu’elle venait d’obtenir son Barreau de l’Université de Sherbrooke et commençait son parcours professionnel chez Aubé Avocats, à Saint-Constant.

La jeune femme disait déjà à l’époque qu’elle préférait travailler sur la Rive-Sud pour éviter le trafic, et s’épanouir dans un cabinet à taille humaine. Eh bien, huit ans plus tard, ces deux préférences ne l’ont pas quittée, puisqu’elle vient d’intégrer le cabinet Bernard & Brassard, situé à Longueuil, pour développer sa spécialité en droit immobilier et de la construction, tout en s’adonnant au litige commercial.

« J’étais arrivée à un moment charnière de ma carrière, et j’ai été vraiment séduite par la crédibilité, les valeurs et les opportunités de grandir au sein de cette nouvelle équipe », indique-t-elle.

Des atouts irrésistibles

Outre le positionnement géographique du cabinet sur la proche Rive-Sud (en face d’un golf, précisons-le), sa cinquantaine d’années d’activité et l’attrait incontestable de ses locaux, dignes d’un magazine de décoration, Me Bourque a choisi Bernard & Brassard pour plusieurs raisons.

L’avocate est tout d’abord fière d’accompagner les entreprises qui ont une vision, mais aussi, par extrapolation, de jouer un rôle auprès des milieux de vie dans lesquels les projets immobiliers voient le jour.

« Je ne voudrais pas travailler dans un cabinet qui considère ses clients comme des numéros, dit-elle. Parce que ce sont avant tout des gens avec des enjeux et des besoins. C’est ce côté humain, cette réelle volonté d’établir des relations d’affaires que j’apprécie dans l’approche de Bernard & Brassard. »

En second lieu, Me Gabrielle Bourque a compris, dès son arrivée en poste il y a moins d’un mois, qu’elle pourrait évoluer de manière autonome comme elle aime le faire, mais aussi profiter de l’expertise de ses confrères.

« En fait, je m’attendais à ce qu’ils me fassent confiance progressivement, mais pas du tout ! lance-t-elle. Dès le jour un, ils sont venus me trouver pour avoir mon avis sur plusieurs dossiers. Cet accueil chaleureux m’a touchée. »

Elle s’est ainsi tout de suite sentie à l’aise dans le cabinet, entourée de professionnels issus de plusieurs générations et aux spécialités diverses, ce qui l’amène à collaborer avec eux pour trouver les meilleures avenues possibles pour ses clients. « Ces échanges sont tellement précieux pour devenir l’avocat qu’on souhaite être. C’est grâce à eux qu’on acquiert une expérience plus vaste et plus gratifiante », souligne-t-elle.

Des projets pleins la tête

Me Gabrielle Bourque sait déjà ce qu’elle veut accomplir au sein de Bernard & Brassard. Évidemment, elle compte y développer son champ d’expertise en droit immobilier. « Et pourquoi pas, en faire un département ! Le cabinet appuie mon ambition, cela m’encourage beaucoup », mentionne-t-elle.

L’avocate se sent également prête à former et à appuyer la relève. « Je suis totalement différente aujourd’hui de la professionnelle que j’étais en début de carrière, dit-elle. J’aimerais donc contribuer, partager mon expertise avec des jeunes. »

Enfin, Me Bourque vise bien sûr le statut d’associée, une perspective plus réaliste chez Bernard & Brassard que dans de grands cabinets. C’est donc avec des projets pleins la tête qu’elle entame ce nouveau défi au sein d’un cabinet en pleine ascension.