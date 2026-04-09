Accompagner les employeurs autrement : le pari d’une avocate

Une avocate en droit du travail lance son cabinet boutique pour accompagner les employeurs autrement, en alliant conseil stratégique et prévention. Rencontre…



Catherine Deslauriers

Anciennement associée chez BCF en droit du travail, Catherine Deslauriers vient d’annoncer l’ouverture de Novare Stratège Légal inc., un cabinet boutique spécialisé en droit du travail, en relations d’emploi et en santé et sécurité au travail (SST).

Avec son cabinet, Me Deslauriers entend accompagner les organisations comme partenaire stratégique, en les aidant à améliorer continuellement leurs pratiques en ressources humaines et en SST. Elle propose un éventail de services comprenant le diagnostic légal, la formation, le conseil stratégique et la représentation juridique.

Parallèlement à ce projet de cabinet boutique, Me Deslauriers a réfléchi à une manière concrète de s’engager auprès de la communauté.

« J’ai découvert le concept du Rock Steady Boxing, une activité de boxe adaptée aux personnes atteintes de Parkinson. Il existe très peu d’initiatives de ce type au Québec », explique-t-elle.

L’idée lui est donc venue de créer non seulement un espace d’entraînement, mais aussi un lieu de rencontre et de soutien pour les personnes atteintes et leurs proches.

« Je voulais recréer un environnement humain, où il y a de la connexion, du partage et du soutien. C’est vraiment ce qui a nourri la création de Novare ».

Redonner à la communauté et repenser sa pratique en droit : c’est ainsi qu’est né Novare. Droit-inc a posé quelques questions à Catherine Deslauriers pour mieux comprendre sa vision et ses projets.

Après plusieurs années en grand cabinet, qu’est-ce qui vous a poussée à vous lancer à votre compte?

Dans le domaine du droit que je pratique, j’ai toujours eu ce besoin de redonner à la société. À un certain moment, la pression des grands cabinets, notamment liée à la performance et aux heures facturables, m’a amenée à me questionner. J’avais envie de continuer à faire ce que j’aime, mais dans un cadre qui me permettait aussi de me sentir utile et alignée avec mes valeurs. Me lancer à mon compte est devenu une évidence.

Novare est un cabinet que j’ai voulu différent. Bien sûr, j’offre des services juridiques traditionnels, mais ce qui me tient particulièrement à cœur, c’est l’aspect terrain et la formation. Je veux accompagner les entreprises de manière concrète, en leur donnant des outils et en les aidant à mieux comprendre leurs enjeux, plutôt que d’intervenir uniquement en réaction.

Quels services proposez-vous concrètement?

Je propose d’abord des formations en ressources humaines et en santé et sécurité du travail, que ce soit des formations générales ou adaptées à la réalité spécifique des entreprises. J’offre aussi ce que j’appelle un diagnostic légal, qui consiste à analyser les pratiques internes d’une organisation pour identifier les améliorations à apporter à court, moyen et long terme.

Enfin, j’offre des services plus traditionnels comme le conseil stratégique et la représentation en matière de relations de travail.

Avez-vous l’objectif de développer une équipe à moyen terme et comment avez-vous structuré vos tarifs?

Pour l’instant, je suis vraiment au début du projet, donc j’avance étape par étape. Mon objectif n’est pas de bâtir une grande structure, mais plutôt de créer quelque chose de cohérent avec mes valeurs. Si je m’entoure de personnes, ce sera avec des gens qui partagent cette volonté de redonner à la communauté et d’offrir un service de qualité.

Les formations sont généralement proposées à tarif fixe ou sous forme de forfaits, tandis que les services juridiques plus classiques sont facturés à l’heure. J’essaie d’avoir une approche simple et transparente pour mes clients.

Vous intervenez parfois dans des contextes très sensibles. Quelle est votre approche dans ces situations?

Dans des situations comme les accidents de travail graves impliquant un décès, mon rôle est d’apporter du recul. La réaction naturelle est souvent de chercher un coupable rapidement, mais ce n’est pas la bonne approche.

Il faut prendre le temps d’analyser les faits, comprendre les causes et éviter les conclusions hâtives. J’accompagne mes clients pour qu’ils obtiennent les bonnes informations et qu’ils puissent agir de manière réfléchie et structurée.

La prévention est un élément central de votre approche. Comment les employeurs accueillent-ils cette posture et la mettent-ils en pratique?

Cela dépend beaucoup des organisations. Certains sont déjà très ouverts à cette approche, d’autres le deviennent progressivement. Souvent, une fois qu’ils voient les bénéfices concrets, ils réalisent que la prévention permet d’anticiper les problèmes et d’éviter des situations plus lourdes par la suite. C’est une vraie valeur ajoutée.

Pour finir, quels sont les principaux enjeux que vous observez aujourd’hui chez les employeurs?

Les risques psychosociaux sont un enjeu majeur, même s’ils sont parfois encore mal compris. Il y a aussi tout ce qui touche aux violences à caractère sexuel, où la sensibilisation est essentielle, car certaines situations sont encore banalisées.

La question de la civilité au travail est également très présente. Enfin, les dossiers sont de plus en plus complexes, ce qui nécessite souvent de travailler avec d’autres experts. La multidisciplinarité devient incontournable.