Et pourquoi pas une carrière stimulante au cœur du droit maritime?

Une jeune avocate a choisi de débuter sa carrière en droit maritime. On a jasé avec elle.



Vanessa Collao - source : LinkedIn

Nouvellement assermentée, Me Vanessa Collao a choisi de faire ses débuts dans un secteur encore méconnu : le droit maritime. Elle a rejoint le cabinet Bricette Bishop, où elle a réalisé son stage du Barreau.

Au moment d’entamer ses études en droit, rien ne la prédestinait pourtant à ce domaine. « Je n’avais pas encore une idée précise de la carrière que je souhaitais poursuivre. J’avais plusieurs intérêts, sans orientation arrêtée », confie-t-elle à Droit-inc.

C’est au fil des échanges avec des avocats et des proches qu’elle découvre le droit maritime. Intriguée, elle approfondit ses recherches et se laisse rapidement séduire par la richesse de cette pratique.

« Le droit maritime regroupe plusieurs branches, comme le droit des assurances, le droit des transports, la responsabilité civile ou encore le droit des contrats ».

Une complexité qui l’a convaincue de faire ses premiers pas comme avocate dans ce domaine. Intrigué, Droit-inc est parti à sa rencontre.

Le droit maritime est un domaine encore peu connu. En quoi consiste concrètement votre pratique?

Le droit maritime se distingue par la grande diversité des dossiers qu’il englobe, ce qui rend la pratique particulièrement dynamique. Au quotidien, je peux être amenée à intervenir dans des dossiers liés à des accidents maritimes, notamment dans un contexte d’assurance, où nous représentons des assureurs. Il peut également s’agir de questions de pollution donnant lieu à des sanctions administratives, ou encore de dossiers impliquant les autorités douanières canadiennes.

Par ailleurs, certains mandats comportent une dimension de droit international privé. Cette multiplicité d’enjeux fait en sorte que les journées ne se ressemblent pas, ce qui constitue, à mon sens, l’un des grands attraits de ce domaine.

Selon vous, le droit maritime est-il un secteur en croissance?

On observe cette croissance au sein même de notre cabinet, qui est en développement et recrute de nouveaux talents. Plus largement, le droit maritime est étroitement lié aux échanges commerciaux internationaux. Une grande partie des marchandises transite par voie maritime, ce qui en fait un secteur essentiel, bien qu’on en ait peu conscience au quotidien.

Dans un contexte mondial marqué par des enjeux logistiques, environnementaux et géopolitiques, ce domaine est appelé à demeurer non seulement pertinent, mais aussi en pleine expansion.

Le droit maritime présente-t-il des particularités au Québec par rapport au reste du Canada?

Le droit maritime est en grande partie régi par le droit fédéral ainsi que par des conventions internationales ratifiées par le Canada, ce qui assure une certaine uniformité à l’échelle du pays. Cela dit, certains dossiers peuvent soulever des questions de droit civil québécois, notamment en matière de responsabilité civile. Dans ces cas, le droit provincial trouve à s’appliquer en complément.

Dans ma pratique, je suis toutefois majoritairement amenée à travailler avec des sources de droit fédérales et internationales. Cette superposition peut rendre certaines questions plus techniques. Toutefois, c’est précisément cette complexité qui rend la pratique stimulante. Elle exige de rester constamment à jour et d’approfondir ses connaissances, ce qui correspond bien à mon intérêt pour l’apprentissage continu.

Qu’est-ce qui vous attire particulièrement dans l’aspect international du droit maritime?

Le fait de parler quatre langues a certainement influencé mon intérêt pour ce domaine. Le droit maritime comporte une forte dimension internationale, tant dans les dossiers que dans la clientèle.

Aujourd’hui, en tant qu’avocate, cette compétence devient un véritable atout. Nous travaillons avec des clients provenant de différents pays, et la maîtrise de langues comme l’anglais ou l’espagnol facilite grandement les échanges. C’est un aspect que je suis appelée à développer davantage dans ma pratique.