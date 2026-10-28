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Qui veut s’impliquer à l’ACC Québec?

Qui veut s’impliquer à l’ACC Québec?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-28 07:00:05

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L’ACC Québec cherche des juristes prêts à donner un peu de leur temps. Qui répondra à l’appel?

L’ACC Québec est à la recherche de nouveaux membres pour son conseil d’administration et de bénévoles afin de contribuer à ses différentes initiatives.

L’appel s’adresse aux avocates et avocats exerçant en contentieux au sein d’organisations publiques ou privées qui souhaitent s’impliquer dans les activités de l’association.


Pour rappel, l’ACC Québec est une organisation par et pour les avocats en entreprise, visant à représenter, soutenir et développer la profession en offrant des ressources, du réseautage et des opportunités de formation.

Les personnes intéressées peuvent transmettre par courriel à l’adresse accquebec@accglobal.com.

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